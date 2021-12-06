12/6上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（12/6）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.雙鴻(3324)深耕國際半導體廠再傳佳音，順利通過Intel新一代伺服器平台Eagle Stream認證，由於雙鴻已是AMD全系列產品散熱解決方案主要供應商，隨著Intel及AMD兩大廠認證到手，以及雙鴻與台灣半導體大廠合作AI晶片3D封裝水冷散熱方案於明年開始出貨，雙鴻董事長林育申表示，明年起業績將展現強勁成長力道。

2.迎接年終最後一檔線上購物優惠季，花旗(台灣)銀行繼雙11推出高額優惠，雙12購物季再度推出震撼市場超優39％回饋，即日起至2021年12月31日，花旗卡友於四大電商平台消費，可享12％至39％好康回饋，要當歲末年終的網購神卡。

3.工紙大廠榮成(1909)2021年11月本業獲利雖略降，但稅前淨利續「雙升」至3.16億元、稅前每股盈餘（EPS）0.25元，雙創近5月高點。累計前11月稅前淨利29.46億元、年增達2.45倍，稅前每股盈餘2.31元，雙創僅次於2017年的同期次高。

4.加工絲價格維持高檔，疫情趨緩下游客戶補庫存拉貨動能強，宏益(1452)11月合併營收2.16億元，創37個月以來新高，年增52.01%；宏益預期，年底前訂單無虞，價格仍維持高檔，第四季營運審慎樂觀。

5.全球供應端因新變種病毒Omicron崛起，以及受限於環保規範的因素，存在較多干擾消息，加上主要生產國緬甸，疫情持續讓市場對供應產生一定隱憂，LME註冊倉庫錫庫存雖有回升，但整體仍維持低位，在擔憂供應的情緒下，市場存貨惜售心態較濃，支撐倫敦(LME)錫價上揚。

上周五(12/3)倫敦(LME)期錫終場上漲0.9%，較前一日上漲351美元，報每公噸39,335美元。

6.群光(2385)受惠商用筆電需求強勁及影像產品出貨顯著轉強，2021年11月合併營收「雙升」站上103.17億元，首度突破百億關卡、改寫新高。法人看好群光第四季營收可望再創新高，帶動全年營收繳出雙位數成長、與獲利同締新猷，並樂觀看待明年營收成長。

7.反應市場行情，豐興本周鋼筋每噸降500元，廢鋼和型鋼亦平盤；據了解，儘管國際鐵礦石報價回穩至每噸百美元之上，不過因廢鋼行情走弱，其中日本市場出現回跌，美國市場相對持穩。

另外，國內南部鋼廠上周率先降價求售，鋼筋每噸跌300元，以刺激市場買氣，而為反應行情，豐興今(12/6)日開出本周盤價，國內廢鋼平盤、鋼筋每噸下跌500元，而型鋼產品基價平盤。