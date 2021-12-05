資金簇擁 台股年底挑戰18,200點

比特幣3日盤中一度急跌逾一成，引發虛擬貨幣大震盪，法人指出，台股受到衝擊有限，在資金行情效應及力積電新掛牌帶動晶圓代工族群買盤，盤勢維持攻堅格局，短線指數將可突破前高18,034點、年底前上看18,200點，看好高殖利率、半導體、航運等題材類股。

第一金投顧董事長陳奕光表示，資金行情效應，近二十日外資買超金額逾500億元、融資增加超過150億元，加上新台幣兌美元匯率到27.708元，比指數18,034點高檔時的27.87還強勢；隨12月年底假期因素，外資淡出台股，但台股基本面佳，今年企業獲利達4兆元，明年可望有3兆元股息，年終及紅利行情啟動，資金行情將持續到明年3月，短期即會突破前高18,034點，以前十一月各月高低點差距平均約1,259點，及11月底指數17,427點，本波高檔滿足達18,058點。

康和證券投資總監廖繼弘指出，雖然美國通膨上升及聯準會貨幣政策調整偏緊，但10年公債殖利率未突破3月高點，反而由1.7％拉回到1.5％以下，減緩資金由股轉債壓力；他指出，主計總處調升今年GDP至6.09％近11年新高及2022年為4.15％，以新台幣短期偏升值及明年台股殖利率達4.5％，可望延續資金買盤效應，年底前指數可突破前高及上看18,200點，短線台積電、聯電、聯發科等將輪漲，傳產觀察貨櫃三雄續漲力道，如季線能轉為上揚助漲，反彈力道可強化。

廖繼弘認為，盤勢偏漲升，但精準選股才能提高勝算，看好半導體（晶片需求商機前景佳）、車用電子（汽車電子市場規模擴大）、IC載板（營收及獲利續揚）、雲端伺服器（美系、中系大型資料中心擴大採購搭載新一代CPU機種，明年年增6％）、貨櫃航運（明年獲利維持及本益比低，持續補漲）。

陳奕光則指出，力積電掛牌後將帶動聯電比價效應，以及台積電、世界等晶圓代工股買盤。年底前看好高殖利率（面板、貨櫃、營建、資產、金融、IC通路、電子五哥）、電動車、航空雙雄、生技等。