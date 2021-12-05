力晶成功轉型 黃崇仁率力積電6日掛牌上市

力晶於2012年因財務危機下市，經歷近9年的轉型與重組，創辦人黃崇仁6日將帶領力積電掛牌上市，回歸資本市場，備受各界關注。

力積電6日將以每股新台幣49.88元掛牌上市，以3日興櫃成交均價78.84元計，價差高達58%，市場看好力積電上市蜜月行情可期。

力晶成立於1994年，曾是國內最大動態隨機存取記憶體（DRAM）廠，黃崇仁也曾自詡是全球DRAM業界最資深的執行長。

受2008年金融海嘯引起的DRAM價格崩跌衝擊，全球DRAM產業重新洗牌，力晶技術來源日本爾必達（Elpida）嚴重虧損、破產，為美國記憶體廠美光（Micron）收購，力晶也因財務危機，每股淨值轉為負數，股票於2012年12月11日下市。

力晶不僅將過去與爾必達合資的子公司瑞晶股份賣給美光，並轉型為晶圓代工廠，投入面板驅動IC、影像處理器及電源管理晶片代工，營運順利轉虧為盈，償還銀行團1200億元債務，又分割重組成為力晶科技與力積電。

力積電整合了力晶的12吋晶圓廠與鉅晶的8吋晶圓廠，目前8吋晶圓廠有2座，月產能共約11萬片，12吋晶圓廠有3座，月產約11萬片。

受惠晶圓代工產能供不應求，報價不斷調漲，力積電今年來營運高度成長，前11月營收達587.51億元，年增40.76%，前3季稅後淨利約98.92億元，每股純益3.07元。

明年晶圓代工產能將持續吃緊，力積電客戶紛紛爭取簽訂長期供貨合約，邏輯客戶簽訂3年合約，到2024年；記憶體客戶也簽訂2年合約，到2023年，皆確定量及價格。法人預期，力積電明年營運依然亮麗可期。

配合初次上市公開承銷，力積電日前辦理競價拍賣8萬8400張，合格投標數量達36萬5035張，最低得標價格每股61.89元，最高得標價格88元，得標加權平均價格63.52元。

力積電自11月24日至26日辦理公開申購，承銷數量有3萬2100張，承銷價每股49.88元，掀起一波申購熱潮，據交易所統計，總合格申購件數達100萬1022件，凍結近500億元資金，中籤率3.2%。

力積電12月6日將掛牌上市，以3日興櫃成交均價78.84元計，與承銷價49.88元，有高達58%的價差，市場預期力積電上市蜜月行情可期。黃崇仁曾感概表示，對力晶股東終於有交代，力晶自救會將變成同樂會。