Omicron擾市 專家點名航運等4族群補漲

11月11日非洲內陸國家波扎那出現全新變種病毒「B.1.1.529」後命名為Omicron，不到兩周時間即傳播全球多國，引發一輪恐慌，先是在南非六國出現，接著傳到歐洲多國、香港、加拿大等地，目前疫情擴散下對於股市心理層面衝擊大。美股四大指數上周五齊跌，累計一周道指跌319.26點、標普500指數跌56.19點、那指跌406.19點，費半指數則逆勢小漲47.41點。

而台股上周無畏Omicron疫情，累計一周仍上漲327.75點、收在17697.14點，周線翻紅，三大法人累計買超139.98億元，相對其他國際股市亮眼，護國神山台積電(2330)也重登月線之上，但分析師仍提醒，國際股市未止穩，短線不宜躁進，並看好集團、航運、蘋概、電商消費等四大族群。

綜觀上周盤勢，電子題材股表現佳，但漲多電子股回檔。籌碼方面，上周外資買超179.80億元、投信買超14.34億元、自營商賣超54.16億元，三大法人買超139.98億元，其中，投信買超以電子半導體族群為主，外資買超則以半導體、海運為主，調節金融股。

展望12月，分析師指出可多關注集團、航運、蘋概、電商消費等四大族群。分析師指出，年底將屆，集團股啟動作帳行情，以歷史經驗觀察，12月集團股中，金仁寶集團表現最佳，而台塑、聯電、國碩、友達等集團也有出色表現，平均漲幅大於3%。

另外，全球海運供應鏈面臨Omicron變種病毒來襲、大陸新規限制航運追蹤、塞港等問題，再度升高市場對疫情和供應鏈的憂慮，搶艙大戰也一觸即發，貨代業者透露12月歐美線運價蠢動，在漲價題材加持下，相關個股本季業績可再戰高峰。

電子族群方面，蘋果本季營收將超過去年同期的1,114億美元，加上第一款兼具虛擬實境與擴增實境功能的新設備，傳出將於2022年在WWDC上首次亮相，電動車也略見雛形，基本面、題材面加持下，激勵蘋果股價創高，相關族群亦可望受惠。

最後，五倍券在11月持續兌領，然仍有逾60%尚未使用，可望支撐整體台灣零售銷售第四季與明年首季表現，長期可關注電商富邦媒(8454)、網家(8044)及專業連鎖零售通路持續市占率提升，如寶雅(5904)及大樹(6469)等。

（時報資訊 李慧蘭）