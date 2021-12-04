2022投資策略》老謝：有熱門股已大跌

2022年投資策略》半導體榮景可延續…但有一變數 謝金河提醒：「這類熱門股」已大跌

財信傳媒集團董事長謝金河日前在《老謝看世界》節目中，與來賓台灣經濟研究院院長張建一、微驅科技總經理吳金榮，一同就2022年全球股市觀察重點進行深入探討。節目中歸納佈局明年股市新方向應注意3大關鍵：一、全球通漲壓力；二、縮表升息力道；以及疫情變化所導致的產業新生態。

全球通膨壓力升高 「低成本、經濟高成長的時代不再」

美國長年大撒幣、疫後復甦需求強勁加上塞港缺櫃問題嚴重，造成半年以來國內通膨急速增加，10月份CPI漲幅有6.2%，創30年新高，目前資產負債表也膨脹到8兆美金。

張建一分析，過去因為全球化，製造商多將廠房設置在生產成本較低的中國等國家，因此通膨很少超過2％，能享受「高成長、低通膨」的利多。如今，中國因素、美中貿易戰、供應鏈轉移調整，許多民生物資要在中國生產很困難，過去低成本的時代已經不再，預估未來通膨2％目標一定會上修，關鍵就在明年上半年。

先縮表、再升息；若升息力道冷，全球股市將挺不住

張建一指出，面對通膨，目前聯準會已經以縮表因應、未來關鍵還是要看CPI，加上聯準會副主席現在偏向鷹派，明年預估將會升息，「未來全球要面對先縮表、再升息；升息要看力道，若力道很冷，全球股市就會挺不住」。

面對去年世界變局，新台幣升值幅度反比美元、韓元、日圓強勁，堪稱2021年「地表最強貨幣」，但外界預估明年升值空間十分有限，同時將面臨不小的升息壓力。

依據台灣央行總裁楊金龍日前公開發言，將視：國際利率決策、物價、疫後經濟狀況三要件決定，央行目前預估明年將會跟進，實際結果還是要看理事會開會的結果。

半導體榮景估將延續 「長短料」問題成反轉警訊

吳金榮則指出，今年晶片缺貨嚴重，預估明年半導體產業榮景將會延續，尤其是IC設計營收仍會超出預期；不過，他也提醒，要小心「長短料」的缺貨問題反轉盛況。

由於今年全球晶片缺貨嚴重，今年全球前11大半導體公司相較去年營收均有成長，由營收成長率排名來看：第一名為排名第11大ＡＭＤ，成長65%；聯發科雖然今年排名第9，但成長率有60％，營業額也高於ＡＭＤ；第三名為排名第7的NVIDIA、成長54％；第四名為排名第五的高通、成長51 %。

綜觀來看，營收成長前四大的半導體公司都是IC設計公司、市場也不斷拉貨，榮景預估將延續。

台灣的聯發科（2454），光是今年1-10月就有4000多億營業額，超越去年3221億元，預估今年EPS有70元；聯詠（3034）1114.1億元，超越去年800億元；瑞昱（2379）今年1-10月871.4億元，超越去年同期的778億元；矽力杰（矽力-KY）則有172.7億元，超越去年同期139億元。吳金榮表示，台灣ＩＣ設計營收超過將會持續下去。

但吳金榮也指出，台股目前本益比低，是起於對市場有諸多的疑慮。吳金榮說明，由於部分零組件仍然缺貨中、部分庫存卻很滿，造成「庫存量增加、卻又缺貨」的長短料問題，可能讓半導體榮景反轉。

此外，謝金河也提醒，由於全球疫情變化，去年居家辦公相關的熱門股已大幅回跌，如ZOOM、PELOTON股價跌幅逾70％，新崛起如：元宇宙、5G等新產業值得注意。

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