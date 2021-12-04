16檔多頭部隊 領攻萬八

通膨及疫情雙重干擾下，台股12月仍開門見喜，因新台幣走升、資金情勢有利，台股指數向上的趨勢並未改變，年底之前挑戰歷史高點18,034，成為市場新話題。法人表示，此時投資可先由籌碼面、基本面著手，搭配產業題材進行篩選，計有華邦電、廣達、萬海等16檔多頭部隊，可望率領大盤衝刺萬八關卡。

元富投顧總經理鄭文賢指出，近期影響全球金融市場兩大變數，為新冠變種病毒Omicron疫情變化及美國聯準會（Fed）12月15日的會議。

專家評估Omicron傳染力高，但以輕症為主，對經濟衝擊不大；反倒Fed官員貨幣政策轉鷹，壓抑通膨形成主流，所幸美國現階段ISM指數仍處高檔震盪，美股短期不致走空。

台股受美股走勢影響大，歷年來12月走勢偏多，預估台股仍以高檔震盪格局為主，指數區間在17,400～17,900點，大盤呈現類股輪動，操作上，以2022成長股及高殖利率股為主要選股重心。

台新投顧副總經理黃文清指出，電子周線漲2.5％，為台股周線上漲最大功臣，其中又以半導體類股表現最佳，為後續觀察重點。

疫情加快數位轉型，帶動居家辦公的半導體需求，5G、HPC新產品不斷推陳出新，也同樣帶動晶片的需求，使半導體產業景氣有望一路旺到2022年。

群益投顧副總裁曾炎裕認為，南亞科11月合併營收72.57億元億元，為近八個月來的次低點，主要是傳統旺季已過，且市場變數增多，南亞科展望第四季DRAM產業步入修正期，但股價卻轉強，沿10日線震盪盤堅，呈現利空鈍化現象。

主要理由是超大規模雲端業者資本支出，將在年底前回溫，2022上半年記憶體跌價情況可望趨緩，且元宇宙需要一定的高速運算能力，DRAM將為不可或缺的一環。