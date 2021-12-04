富蘭克林投顧：逢回分批布局 兩題材兼備最佳

市場擔憂新變種病毒Omicron傳染力更高及現有疫苗效力降低，輔以聯準會主席鮑爾及官員接連釋出支持加快縮減購債的步伐，牽動美股走勢震盪。Omicron傳播性是否比Delta病毒更強、感染的嚴重程度、現有疫苗對此變種病毒的功效仍待釐清，主要疫苗公司預計近周應可初步得知現有疫苗所能提供的保護能力，短線股市仍將較為波動。

然而，新冠疫情發生至今，各國政府已有豐富的應對經驗，mRNA疫苗的優勢在於將新的變種作為目標而調整mRNA 疫苗相較傳統疫苗技術來說更為快速，BioNTech預計可在六周內調整完成並在100天開始交貨，Moderna預計如有需要重新規劃新的疫苗可在明年初調整完成，基本情境下預估防疫措施再度收緊雖可能導致增長放緩，但不至於破壞經濟增長的趨勢。摩根大通認為，雖然Omicron的傳染性更強，但初步報告顯示它的致死率可能也更低，建議把握逢回買進機會。放眼2022年，高盛證券預期，企業獲利將成長並提振股市多頭持續，預計史坦普500指數2022年底將攀升至5,100點，產業配置建議加碼科技、金融和醫療類股。

富蘭克林坦伯頓基金集團凱利投資策略師傑佛瑞．修茲認為，展望2022年美國經濟仍有可為，因為人民重回學校和職場，商業旅遊恢復，帶動服務業復甦，再加上企業資本支出進入強勁的循環，為風險性資產帶來很好的投資氛圍。當然，股市的漲勢動能不會永遠持續，報酬率可能將回到接近長期平均水準。能夠支撐動能的關鍵在於企業獲利，過去幾季企業獲利持續有超出預期的表現，就算差距程度可能收斂，但仍比歷史平均來的高。儘管面臨勞工和供應鏈造成成本上揚，企業仍能維持毛利水準。

建議投資組合 創新成長、價值循環股兼備

富蘭克林證券投顧表示，放眼美國經濟增長雖放緩但仍穩健，聯準會開始縮減購債但整體貨幣政策依舊寬鬆，儘管本益比再大幅擴張空間有限，但企業獲利增長可望扮演股市主要推動力，預期2022年美股將延續多頭行情，建議投資人採取逢回加碼或者定期定額方式布局，類股預期將呈現良性輪動，建議投資組合中創新成長及價值循環股兼備，輕鬆掌握輪動節奏，單一產業持續看好科技類股受惠於數位轉型的結構趨勢，建議投資人納入投資組合中長期投資。