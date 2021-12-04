股價最低20元有找 15檔明年高息股搶先看

錢放銀行看定存「年利率」、當包租公考慮「租金報酬率」，想長期投資股票，就必須搞懂「股票殖利率」，面對股價每天不斷變動，1家公司要維持長期營運穩定，能否配發高於市場平均水準的股息，是重要參考指標，理財達人陳相州表示，每到歲末年終，就是布局明年高殖利率潛力股的最佳時機。

《股添樂-股市新觀點》版主陳相州撰文指出，現在起到隔年第1季，通常都是高殖利率股容易發動的時機點。且據統計，台股10幾年來的整體平均殖利率為3.97%，只要選對公司，每年的股息報酬率，輕易就能超越銀行定存的1%利息。

陳相州表示，由於今年尚未結束，全年獲利也尚未出爐，各家公司明年的股利政策，得看今年全年獲利而定，確切數字可能得到第1季末才能推估。

但鑑於不少公司今年獲利不錯，他也預先篩出15檔明年「可能」是高殖利率的概念股，其中更有6檔股價不到40元，群創、友達、華榮等個股，股價更僅在20元上下，供投資人參考。

他表示，自己是透過財務數字推估，某方面和高股息ETF的選股邏輯相似，自然也有不少是0050、0056的成分股，並解釋沒被選入的股票，可能是因為市值、流動性等篩濾條件不一導致。

另外，陳相州也曾透露年賺10%高股息的秘訣，投資人可以先鎖定2檔股票，資金一開始布局先除息的A公司，待參與除息、股息入袋後賣掉，再把同一筆資金轉進稍晚才除息的B公司，這樣就可以收到2次以上的股息，不僅提高手上資金的周轉率，也能獲取較高的殖利率。

但他也提醒，用頻繁交易換來的高殖利率，代表得付出更高的交易成本，同時若選股的眼光失準，也恐面臨遲遲無法填息的窘境，就可能賺股息、賠價差，端看投資人如何取捨。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

15檔明年高殖利率股清單

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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