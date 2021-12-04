五大集團作帳行情 歲末領漲

時序進入年底倒數，作帳行情蠢動，法人指出，今年上市櫃獲利亮眼，基本面樂觀展望延續到明年上半年，加上高配息題材撐腰，集團作帳互相拉抬效應將更為顯著。尤以科技類股動能最強，觀察盤面上共有聯電、華新、威盛、國巨、廣達五大集團股陸續發動，有望持續扮演年終領漲要角。

台股3日雖在千金高價股大跌壓力下，指數震盪收跌27點，不過，周線仍收紅上漲327點，盤面個股也維持百花齊放、類股輪動的良性格局。值得一提的是，進入12月，集團作帳也開始有加強力道的跡象，點火歲末行情。

萬寶投顧總經理蔡明彰表示，目前資金開始有往大型權值股靠攏趨勢，高評價的千金股回檔修正，而整體來看，上市櫃今年獲利亮眼，高殖利率題材發酵，預估明年配發股息將達2.4兆元之多，對於交叉持股高的集團股而言，更能夠發揮助漲效果。

在今年作帳行情中，可以發現是由大型電子集團股表態居多，與以往由塑化、鋼鐵傳產族群領頭有所不同，像是威盛搭元宇宙、廣達有伺服器、雲端等，集團股分別具備5G、HPC、電動車等新科技成長題材，預料仍是2022年聚焦關鍵。

群益投顧分析師廖健佑觀察，目前華新集團確實有些「打群架」的傾向，像是華新科、佳邦、華邦電、新唐等皆獲得資金追捧。相較之下，國巨、奇力新明年1月合併題材尚未顯著發酵，凱美搭上電動車作夢題材值得關注。

受惠元宇宙題材持續發威，威盛集團的威盛、宏達電、威鋒電子、建達再度啟動一波攻勢，3日股價同步大漲，成為此波作帳行情之中，集團股率先齊力表態，漲勢最為強勁的大黑馬。

而聯電與美光和解，明年首季又有漲價空間，利多消息不斷，有助於集團作帳行情延續，另一市場關注焦點，則在於力積電6日掛牌，能否進一步帶動比價效應。

五大集團股衝刺作帳行情

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