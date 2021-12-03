大摩調查：蘋果iPhone 13訂單不變

iPhone 13傳出市場雜音，外電報導，需求轉弱情況可能延續到明年，致使蘋果股價2日下跌0.61％，但摩根士丹利證券立刻進行通路調查指出，隨著缺料問題改善，EMS廠11～12月生產已放量，訂單沒有變化。

大摩最新調查顯示，第四季iPhone 13系列的生產量可達8,000～8,500萬支，預期今年下半年iPhone 13的生產量為8,700萬支。

觀察台系iPhone13主要供應鏈廠商3日股價變化，多未受此一消息影響，除台積電因外資昨買今賣，股價下跌7元、收608元，跌幅稍大外，其餘個股多屬小跌或小漲狀態。

根據外電先前報導，蘋果因為零組件短缺，調降今年iPhone 13產量目標多達1,000萬支，並期望明年能在零件供應狀況好轉後，補足這些產量。然而，外電2日引述消息人士指出，蘋果現在告知供應商，這些被砍掉的訂單可能不會回補。

iPhone 13砍單不回補消息一出，勢將牽動台系蘋果供應鏈，因此，大摩火速進行調查，並發布報告指出，蘋果手機EMS廠的訂單，截至12月2日止，並沒有任何變化，而且11月起iPhone的生產也已放量，等同駁斥外電說法。

中信投顧研判，大摩雖反駁外電的蘋果砍單之說，但沒有區分大小尺寸機種的訂單狀況。蘋果可能考量通膨因素，恐影響手機的消費力，因而適時小幅度調整，以集中火力在明年的大改款。

就iPhone組裝廠第四季營運展望而言，中信投顧指出，消費電子產品進入出貨旺季，若未缺料，則出貨狀況會更好，預期組裝廠營收將呈現季增雙位數現象。

至於對2022年看法，因為比較基期較高，iPhone組裝廠目前持審慎看法，其主要變數來自疫情、通膨與國際政經情勢，若疫情、通膨沒太大影響，則毛利率目標應則可達成。