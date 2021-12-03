台股拚連紅 下周雙關鍵

11月營收牽動補漲、作夢行情 力積電6日掛牌，有望掀晶圓代工比價效應

疫情與升息兩大利空環繞，高價集團續弱外，扮演撐盤要角的權王台積電與航運股3日同步轉弱，聯電等個股孤掌難鳴，大盤終場轉跌27點。法人預料，下周進入11月營收密集公告期，將成推動股價的催化劑，加上力積電6日掛牌，有望掀起晶圓代工比價效應。

新型變種病毒Omicron全球擴散，美國境內也已傳出確診病例，造成本周國際股市動盪不安，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾捨棄「暫時性通膨」言論，市場預期升息恐將提前，所幸台股回測季線後，本周外資、投信分別買超180.18億元與16.69億元，助攻大盤周線上漲327點，成功化解短線跌勢。

展望下周，上市櫃11月營收陸續揭曉，旺季效應淡化後，營收若能維持高檔，且股價基期偏低的個股，有機會啟動補漲行情；反之，高檔的作夢題材股若業績難支撐高股價，短線宜先避開。

周漲327點 站回所有均線

統一投顧董事長黎方國表示，台股順利站回所有均線，疫情干擾僅是短期利空，台股近十年的12月上漲機率高達九成，且主計總處上調台灣GDP預測值、景氣對策燈號連九紅、11月外銷訂單有機會連21紅，搭配年底作帳行情啟動，持續看多大盤到明年首季，預計首季高點將落在19,000點。

台新投顧副總黃文清認為，台股3日收漲加上周末假期來臨，資金動能下滑，3日盤中振幅明顯縮小，電子股反彈成為大盤周線上漲的最大功臣，其中又以半導體類股表現最佳，年底操作可觀察油價與個股技術面，族群上以半導體、設備、第三代半導體、車用電子、電動車、金融等族群為主。

展望明年 投顧喊破2萬點

儘管今年基期墊高後，2022年整體經濟成長速度放緩，但根據年底各大本土投顧給出的年度展望，足見在歷經前二年劇烈動盪後，2022年股市將逐步回歸正常，也可謂是機會與風險並存。兆豐、富邦、元大、統一、凱基及台新等本土投顧給出明年台股的高點介於18,500～21,000點間，落點上下半年皆有。