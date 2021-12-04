台股2022亮點 法人點名六大產業

即將告別2021年，迎接2022年，法人齊看好六大產業中長線發展趨勢，包括：元宇宙、低軌道衛星、電動車、貨櫃海運、矽晶圓、ABF載板等，共有欣興（3037）、長榮（2603）等16檔，值得關注。

每年12月為國內外法人最關鍵的持股調整階段，持股是否續抱、汰弱留強及布局2022年潛力股都在這個月，法人也都在這個月陸續發表對2022年台股的展望。凱基投顧認為2022年第一季台股有機會挑戰19,000點大關；富邦投顧認為台股指數區間15,000至19,000點，高點落在萬九成為為法人間的共識。

看好的產業部分，彙整統一投顧、台新投顧、康和證券等法人對2022年的展望，看好六大族群有元宇宙、低軌道衛星、電動車、貨櫃海運、矽晶圓、ABF載板等。

台新投顧副總黃文清表示，近期國際股市波動劇烈，除了變種病毒Omicron來襲外，美國聯準會（Fed）的訊息也牽動股市，但蘋果股價逆勢走揚，顯示市場對蘋果的投資價值更為重視，主要蘋果預計2022年在全球開發者大會（WWDC）上推出第一款擴增實境（AR）眼鏡，資金目光已從iPhone轉為元宇宙，滿足了投資人追逐更新穎、更創新等高科技的投資需求。

統一投顧董事長黎方國表示，低軌道衛星產業爆紅，其背後有SpaceX「星鏈計畫」（Starship）、亞馬遜「古柏計畫」（Project Kuiper）、加拿大衛星通訊商 Telesat「光速計畫」（Lightspeed）及英國衛星公司OneWeb當靠山，上述為全球四大低軌通訊衛星營運商，目前還有大陸GW星座計畫，其中SpaceX的進展速度最快。由於低軌道衛星是擴大5G覆蓋率的最佳解決方案之一，2022年產業才將起飛，引發個股前景的想像空間。

至於2022年產業持續看好的尚有產業高檔不墜的電動車、ABF載板、矽晶圓及貨櫃海運，其中貨櫃海運產業將挾運價高檔、歐洲線及美國線合約換約的利多，2022年的營運將不比2021年差，隨著進入2022年初產業愈來愈明朗之際，外資陸續回補貨櫃三雄，並看好經營歐美線為主的長榮、陽明。

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