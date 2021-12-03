12月3日一分鐘強弱勢股
12月3日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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位速(3508)
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10.00
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元宇宙、集團作帳雙行情點火，外資反手敲進，股價再登漲停
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德微(3675)
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10.00
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投信大力加持，股價整理後再攻，沿5日線走高，短多氣勢強勁
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萬旭(6134)
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9.98
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安控、車用等產品出貨看旺，特定買盤敲進，12月以來天天漲停
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科嘉-KY(5215)
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9.95
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商用和電競筆電需求成長，新增產能加入，MiniLED背光產品放量
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光罩(2338)
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9.94
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半導體積極擴廠，帶動設備股業績長紅，訂單能見度達2022年後
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達興材料(5234)
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9.91
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11月營收維持高檔可期，電子化工材料具成長想像空間
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智晶(5245)
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9.91
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將推出智能運動頭戴裝置模組，搶攻元宇宙商機，外資翻多加碼
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建達(6118)
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9.91
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威盛集團股同樂，股價重啟上攻動能，收復5、10日短期均線
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鼎天(3306)
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9.89
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擁車電、低軌衛星雙題材，股價拉回湧現買盤，收盤再登波段高點
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方土昶(6265)
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9.77
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外資回頭加碼，追價動能強勁，放量強拉漲停，蓄勢挑戰20元大關
製表：陳昱光
12月3日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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矽力-KY(6415)
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6.00
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外資調節壓力加重，搶攻月線大關未果，回測季線支撐
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康和證(6016)
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5.34
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購地案陷掏空疑雲，市場失望賣壓出籠，外資單日大砍3,078張
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泰碩 (3338)
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4.18
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股價上攻動能不足，短打資金下車，失守60元整數大關
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旭隼(6409)
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4.06
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高價股同步修正，季線得而復失，KD指標向下進入超賣區
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弘憶股(3312)
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3.90
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外資頻頻減碼，壓抑股價表現，苦吞連3黑，面臨月線保衛戰
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信驊(5274)
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3.69
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多方資金移轉，高價股遭調節，三大法人偏空操作
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AES-KY(6781)
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3.28
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投信結帳動作積極，連9日減碼賣超，KD指標向下
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力旺(3529)
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3.16
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買盤撤出千金族群，外資、投信偏空，股價跌落2,000元關卡
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萬海(2615)
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2.95
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航運類股上攻動能未能延續，短打資金下車，投信逆勢承接1,854張
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慧洋-KY(2637)
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2.54
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外資賣超力道加大，股價未脫月、季線狹幅震盪格局
製表：陳昱光
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