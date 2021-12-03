12月3日一分鐘強弱勢股

12月3日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

位速(3508)

10.00

元宇宙、集團作帳雙行情點火，外資反手敲進，股價再登漲停

德微(3675)

10.00

投信大力加持，股價整理後再攻，沿5日線走高，短多氣勢強勁

萬旭(6134)

9.98

安控、車用等產品出貨看旺，特定買盤敲進，12月以來天天漲停

科嘉-KY(5215)

9.95

商用和電競筆電需求成長，新增產能加入，MiniLED背光產品放量

光罩(2338)

9.94

半導體積極擴廠，帶動設備股業績長紅，訂單能見度達2022年後

達興材料(5234)

9.91

11月營收維持高檔可期，電子化工材料具成長想像空間

智晶(5245)

9.91

將推出智能運動頭戴裝置模組，搶攻元宇宙商機，外資翻多加碼

建達(6118)

9.91

威盛集團股同樂，股價重啟上攻動能，收復5、10日短期均線

鼎天(3306)

9.89

擁車電、低軌衛星雙題材，股價拉回湧現買盤，收盤再登波段高點

方土昶(6265)

9.77

外資回頭加碼，追價動能強勁，放量強拉漲停，蓄勢挑戰20元大關

製表：陳昱光

12月3日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

矽力-KY(6415)

6.00

外資調節壓力加重，搶攻月線大關未果，回測季線支撐

康和證(6016)

5.34

購地案陷掏空疑雲，市場失望賣壓出籠，外資單日大砍3,078張

泰碩 (3338)

4.18

股價上攻動能不足，短打資金下車，失守60元整數大關

旭隼(6409)

4.06

高價股同步修正，季線得而復失，KD指標向下進入超賣區

弘憶股(3312)

3.90

外資頻頻減碼，壓抑股價表現，苦吞連3黑，面臨月線保衛戰

信驊(5274)

3.69

多方資金移轉，高價股遭調節，三大法人偏空操作

AES-KY(6781)

3.28

投信結帳動作積極，連9日減碼賣超，KD指標向下

力旺(3529)

3.16

買盤撤出千金族群，外資、投信偏空，股價跌落2,000元關卡

萬海(2615)

2.95

航運類股上攻動能未能延續，短打資金下車，投信逆勢承接1,854張

慧洋-KY(2637)

2.54

外資賣超力道加大，股價未脫月、季線狹幅震盪格局

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組