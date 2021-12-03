台灣50指數成分股納入欣興 刪除遠東新

證交所與富時國際合編之台灣指數系列及台灣高股息指數成分股定期審核結果，在台灣50指數成分股方面，納入欣興（3037），同時成分股刪除遠東新（1402）。

富時羅素今（3）日公布有關台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除之變動自12月17日（周五）交易結束後生效（亦即12月20日周一起生效）。如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

台灣高股息指數自指數審核生效日起之連續5個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為12月20日、21日、22日、23日和24日。

富時羅素依據11月22日資料審核結果如下：

一、台灣50指數：成分股納入欣興；成分股刪除遠東新；候補名單開發金（2883）、群創（3481）、緯穎（6669）、儒鴻（1476）、永豐金（2890）。

二、台灣中型100指數：成股納入遠東新、宏達電（2498）、文曄（3036）、天鈺（4961）；成分股刪除欣興、台郡（6269）、漢唐（2404）、GIS-KY（6456）；候補名單智原（3035）、晶豪科（3006）、川湖（2059）、豐興（2015） 、威盛（2388）、中石化（1314）、嘉晶（3016）、神達（3706）、威鋒電子（6756）、金像電（2368）。

三、台灣資訊科技指數：成分股納入文曄、天鈺；成分股刪除台郡、GIS-KY。

四、台灣發達指數：成分股納入宏達電；成分股刪除漢唐。

五、台灣高股息指數：成分股納入：聯詠（3034）、中鋼（2002） 、裕民（2606）、聯強（2347）、中鴻（2014）；成分股刪除：京城銀（2809）、開發金、福懋（1434）、潤泰全（2915）、漢唐。