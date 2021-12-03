外資買超286億 台股壓積盤 這檔逆勢上漲

投資人消化疫情利空，選擇進場撿便宜，隔夜美股強彈，收復近期失土；主要三大指數收紅，其中道瓊工業指數表現最為強勁、飆漲逾600點。相較之下，今日台股呈現「壓積盤」，開低3.95點、報17,720.93點，航運、太陽能走強拉抬，大盤觸及17781.14點，惟多空交戰激烈，一度下探至17,670.32點，盤勢飄忽不定，終場下跌27.74點或0.16％，收17,697.14點，日K連4紅止步；成交量3,252億元。本周上漲327.75點或1.89％，周K翻紅。

今日外資（不含外資自營商）買超75.6959億元，投信買超12.6791億元，自營商賣超3.3153億元，三大法人買超85.05億元。外資連3日買超，共286.37億元；今年來累計賣超5,120.5億元。

台積電ADR收漲0.89％，權王台積電（2330）卻熄火，最低跌至606元，收跌1.14％、報608元，成功守住月線。聯電（2303）穩步上揚，收漲2.4％、報68.3元。鴻海（2317）收平、報105元。千金股一片倒，股王矽力-KY（6415）下挫6％、收4,545元，股后信驊（5274）跌近3.7％、收3,130元，譜瑞-KY（4966）跌0.96％、收2070元，祥碩（5269）跌0.74％、收2,000元，力旺（3529）跌3.16％、收1,995元，大立光（3008）跌0.99％、收1,995元，富邦媒（8454）收平盤價1,630元，旭隼（6409）跌約4％、收1,535元，AES-KY（6781）跌3.28％、收1,475元，世芯-KY（3661）逆勢抗跌、上漲近3％、收1,045元。

類股方面，航運股只演半場好戲、收跌0.81％，長榮航（2618）漲幅受抑、僅漲0.6％；華航（2610）翻黑、收跌1.15％。貨櫃三雄中，只有長榮（2603）守住紅盤，陽明（2609）收跌0.82％，萬海（2615）收跌近3％、跌幅最深。反之，光電股紅通通、收漲0.99％，國發基金參與私募，激勵元晶（6443）盤中觸漲停，收漲逾5％；太陽能族群同樂，安集（6477）、聯合再生（3576）均收漲逾3％，茂迪（6244）收漲逾2％。面板三劍客友達（2409）收漲1.71％、群創（3481）收漲近2％、彩晶（6116）收漲1.29％。元宇宙重返多頭懷抱，指標股宏達電（2498）勁揚逾6％，位速（3508）鎖漲停、收56.1元，揚明光（3504）收漲4.88％、鈺創（5351）收漲約4％、威盛（2388）收漲逾3％、威鋒電子（6756）收漲約2.5％。

今日台股忽多忽空，不敵台積壓盤及航運股疲軟，收跌27.74點；盤面上權值股熄火，由中小型股當家。觀察資金流向，電子占逾6成、半導體占逾3成。展望後市，第一金投顧認為，大盤回檔之際，可伺機進場布局明年成長的績優股，如電子標籤、高速傳輸、第三代半導體等相關概念股。大展投顧總經理賴建承分析，時序進入今年最後一個月，在內資作帳下，選股上仍以法人卡位之中小型電子股為主，包括雙D、IC設計、PA、矽晶圓、載板、散熱、CCL等為焦點。集團股的年底作帳也不容小覷，因此本波漲幅落後的權重股也有補漲契機。

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