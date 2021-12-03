台股千金時代來了 百花爭豔

台股在萬點之上的大多頭，目前看起來，是愈走愈穩，愈走愈朝孕育「千金」時代發展，不宜漠視。

目前在盤面市價登四位數的千金股，包括矽力-KY、信驊、力旺、大立光、譜瑞-KY、旭隼、祥碩、富邦媒、AES-KY、世芯-KY、緯穎與聯發科等12檔。展望未來，只要台股持續在萬點之上行進，預期有愈來愈多的千金股，將呈現百花爭豔奇景。

業內人士指出，從技術面觀察，台股本波從2017年5月再度登上萬點，並在2020年7月正式突破前波歷史天花板12,682點後，就呈現一路走高，欲小不易格局。而在突破12,682點之前，大盤硬是在1萬至12,000萬間，橫向整理了3年時間，使市場籌碼在高檔良性循環予大換手後，才再度向前奔馳，而上檔的高峰，現階段看起來，或仍暫勿預設立場。

與前波不同之處，係台股初登12,682點之際，適時真的是雞犬升天榮景，即便財務狀況多有問題的全額交割股，也幾乎多是百元俱樂部成員，當時幾乎是全民瘋股市時代，而且不論什麼股票多能飆上一波，在這樣的無厘頭投資時代，於台股拉回整理崩落之後，自然也使不少散戶、甚至是主力大戶多受傷匪淺。簡單的說，當時的七零年代，是大戶與散戶掛帥的黃金時代。

元宇宙助燃 科技千金獨佔鰲頭

如今，台股在今年7月觸及18,034點的新天花板，雖短暫拉回整理，但市場並未喪失信心，預期在明年甚至是更長遠的未來，在諸多明星產業如電動車、低軌衛星、5G（或6G）通訊、第三代半導體、元宇宙及AI物聯網等成長潛力仍可觀下，使台股中期上看2萬點之上，似不必過分意外。

在該評估基礎下，造成台股具成長誘因的相關股票，爭先恐後踏上千金之途。不過，股民這次並未失心瘋，檯面上仍有不少股票係低於淨值或係爹不疼，娘不愛的冷門牛皮股。

業內人士表示，前波12,682點時代，只要是金融股，幾乎都是千金之身，甚至傳產業的資產股，也有多檔躋身千金之列，但本波的千金股，若沒有高技術門檻（KnowHow）、高成長與高配息做後盾，是一點吸引不了法人認同，因為這個時代，就是公營法人、外資、集團大股東與壽險等市場大咖法人掛帥的時代，因此，台積電可上看千元，儒鴻也有外資喊上四位數，一點也不令人意外。

業內人士表示，事實上，台灣的經濟體質與企業在全球市場的競爭韌性，確實不斷向前行，若投資人抽個空往台北市信義區、南港區或內湖區走走，或至其他五都如新北市、台南、台中、高雄、桃園等地區逛逛，甚至是新竹地區，就可明確「感受」以國內的經濟實力，足以支撐企業股價站穩千元或邁向千元之途，遑論外銷仍持續傳來佳績做後盾。

因此，千金股可怕嗎？高不勝寒嗎？從大立光、譜瑞-KY等公司派，都願在千元之上施行庫藏股觀察，顯示大股東若「沒有三兩三，又怎敢上梁山」。總之，從基本面角度出發，所謂千金股，已非遙不可及之事。