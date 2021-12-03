護國神山乏力 化工化學逆勢漲 18檔歡呼

台股今（3日）加權股價指數收盤報17,697.14點，跌27.74點，跌幅0.16％，成交量為3,252.66億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計樂士、科嘉-KY、德微、廣錠等18檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以化工、化學類股波動最大，分別上漲1.18％、1.02％，航運類股跌幅明顯，下跌0.81％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達7％的有11檔，前4名皆為漲停，依序為樂士（1529）、科嘉-KY（5215）、光罩（2338）、達興材料（5234），其餘為億泰（1616）、必應（6625）、瑞祺電通（6416）、宏碁（2353）、怡利電（2497）、同泰（3321）。

上市股今跌幅超過2.1％的有18檔，前10名有跌停的矽力-KY（6415）、泰碩（3338）、旭隼（6409）、弘憶股（3312）、百一（6152）、三洋實業（1472）、AES-KY（6781）、天瀚（6225）、萬海（2615）、浩鑫（2405），本日無跌停個股。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、長榮（2603）、聯電（2303）、群創（3481）、長榮航（2618）、宏達電（2498）、陽明（2609）、宏碁（2353）、友達（2409）、元晶（6443）。

上櫃有14檔9.7％以上漲幅，漲幅前14名都是漲停，有德微（3675）、廣錠（6441）、位速（3508）、立衛（5344）、萬旭（6134）、萬年清（6624）、信立（4303）、智晶（5245）、建達（6118）、台境（8476）、鼎天（3306）、勝品（6556）、天良（4127）、方土昶（6265）。

今日上櫃有14檔股票有3.5％以上跌幅，跌幅前10名有VHQ-KY（4803）、新零售（3085）、中茂（5205）、地心引力（3629）、康和證（6016）、哲固（3434）、合世（1781）、金穎生技（1796）、詠昇（6418）、福大（4402），本日無跌停個股。

上櫃成交量前10名個股依序為合晶（6182）、鈺創（5351）、方土昶（6265）、正德（2641）、漢磊（3707）、元太（8069）、茂迪（6244）、久陽（5011）、亞信（3169）、英濟（3294）。

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