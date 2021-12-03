三大風險降臨 二類股成年底選股大贏家

無畏新變種病毒Omicron來襲，台股大盤已經連4紅，專家認為，雖然台股仍為多頭格局，但目前有Omicron、聯準會提前升息及中國打壓部份台商等三大風險，建議年底選股勝利方程式以符合兩大條件的個股：受惠供應鏈缺口擴大及高殖利率，做為優先選股對象。

儘管台股大盤持續向上攻堅，但市場變數依然不小，成為台股能否創新高的阻力。萬寶投顧楊惠宇表示，目前影響台股指數有三個變數，一個是聯準會的升息時程，二是Omicron變種病毒，三是中國打壓部份台商，第三者屬於政治因素，尚須觀察。

楊惠宇分析，新冠肺炎病毒與人類已經相處兩年，影響會有，但為短期，依照疫情控制程度可分三種版本，A)沒有再擴大，則指數穩步重回萬八。B)疫情擴大但空制得宜，則會先回測季線17100附近。C)疫情有擋不住跡象，則會下看年線16500附近 。這些數字都有往下再加大些，因為當不理性時，常有假跌破情形產生，整體多頭型態並未破壞，就是疫情未明朗前，資金控制多寡問題。

萬寶投顧蔡明彰則指出，Omicron 疫情最嚴重的地區南非幣走勢貼近事實，可作為先行指標。觀察週二歐美股市油價大跌，但南非幣並不同，南非幣升值升破 10 日線 15.9 元，當地近一、兩天新增確診人數維持在正常的 2,000 人，並且多數是輕症，與外界的說法差距很大。他認為，台股11月收紅，若12月再漲，呈現月線連3紅，突破18,034高點的機率大增。

不過，蔡明彰也強調，在有效新疫苗量產之前，各國政府應對Omicron別無對策，唯有加強邊境封鎖，將會造成缺工、缺料、缺船的供應鏈缺口再擴大，相關晶片、原物料、航運的供給更吃緊，最後產品再漲價，也拉升股價上漲。

至於另外一個風險，聯準會恐將提前結束QE步伐方面，蔡明彰認為，聯準會將在明年6～7月升息，寬鬆貨幣政策將結束，台股唯有高殖利率題材能夠抗衡，所以，高殖利率個股是年底佈局的首選。

綜合上述，蔡明彰強調，全球股市依然是多頭格局，不過，面臨台股兩大風險：Omicron使全世界封鎖擴大，及聯準會提前升息，年底選股勝利方程式是受惠供應鏈缺口擴大及高殖利率，兩者條件合而為一的個股，列為優先選股對象。

（旺得富理財網 鄭心芸）