衝年底績效 法人重兵部署南亞科等7檔

每年年底，不僅集團作帳行情啟動，更是法人衝刺績效的時候。專家認為，12月是法人今年最後拚績效的機會，除非有特別利空消息，否則法人重倉股，一旦有機會就會再點火拉抬，因此近期可以留意南亞科、華邦電、合晶、亞信、力致、凱美、全新等7檔法人重倉股。

Omicron新變種病毒來攪局，從上周黑色星期五（11/26）開始，道瓊指數已經大跌了1,800點往年線回測，不過，費城半導體指數相對抗跌，還守在月線以上。

美國科技股強於傳產、金融股，萬寶投顧王榮旭分析原因指出，若11月QE退場代表美國經濟復甦確立，對景氣敏感的電子，尤其是上游半導體最早受惠，從IC設計到晶圓代工這波走勢都特別的強勁。下周Fed例會將不排除加速縮減QE打壓通膨，已創一年半新高的美元恐怕繼續轉強，原物料價格易跌難漲，明年部分傳產獲利恐怕不如今年，資金往電子股移動趨勢不變。

台股昨（(11/2）日大盤大漲139點，已經將上週黑色星期五大跌長黑K棒漲回，但王榮旭提醒，不要以為個股都跟著指數上漲，昨天如果扣掉台積電，大盤是下跌的，上市櫃統計有1,100多家個股收低。不過，大盤先求穩，個股自然有表現空間，外資在年底放假前，先將大盤拉開底部是好事，後面內資接棒、投信與集團年底作帳行情即將啟動。

王榮旭強調，12月是法人今年最後拚績效的機會，法人重倉股短期股價即使震盪，只要沒有特別利空，就沒有大跌的空間，一旦有機會就再點火拉抬。

有哪些是法人重倉股呢？觀察11月以來法人買賣狀況，可以發現大型電子法人重押在記憶體族群，王榮旭指出，11月投信大買南亞科逾一萬張，應該是看好明年DRAM新一波上升循環即將開始，今年第三季以來的庫存修正，因為PC及資料中心業者去化庫存速度加快，估計明年第一季DRAM報價跌幅收斂，從明年第二季到第三季開始漲勢會再度啟動。

過去經驗，DRAM股價反轉時間領先景氣二季，難怪法人上個月會大買記憶體的股票。觀察美國DRAM大廠美光，最近也大漲三成，擺脫近半年的修正走勢。

台灣DRAM製造大廠南亞科與華邦電後市看好。尤其華邦電產品Nor Flash第四季價格並沒有鬆動，利基型DRAM報價雖然進入短期修正，但明年三星將退出DDR3市場，就不會有跌價壓力。

王榮旭分析，IC設計大廠晶豪科股價從本季110元以來已經大漲了50%，華邦電漲幅落後，估計華邦電今年EPS 3.3元、明年4元起跳，目前股價32元附近，本益比還偏低，是年底華新集團作帳的指標股。

至於投信重押的中小型電子股，例如合晶、亞信及力致都領先大盤創波段高點，即使短線股價拉回，也很快就再漲起來。

此外，觀察投信重倉股大多選擇明年產品有漲價機會的股票，例如國巨集團旗下凱美主要產品是電阻及電容，市場傳出日本大廠將調漲鋁電容價格一成，幅度高於市場預期，估計凱美隨即會跟進調漲產品售價。王榮旭表示，凱美今年EPS估計約8元、明年上看10~12元，本益比僅10倍，是11月投信增持幅度名列前茅的重倉股。

另外，砷化鎵磊晶大廠-全新，布局氮化鎵產品已送樣客戶，陸續通過認證，明年出貨逐季增加，是隱藏版的第三代半導體概念股，估計今年EPS 4.5元、明年上看6元。

王榮旭認為，相較於嘉晶今、明年EPS分別估約1.5元及2～3元，全新的EPS比嘉晶高，股價卻比嘉晶低就太委屈。因此全新也成為投信11月重押的對象，後市值得追蹤。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 鄭心芸）