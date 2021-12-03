資金點火面板航空航運 台股早盤平盤震盪

台股加權指數3日開在17,720.93點，權王台積電（2330）開在614元，皆在平盤附近，買單拉抬航空雙雄、貨櫃三雄及面板雙雄，金融股在現金股利可望多次發放的消息帶動下，亦見資金點火，台股早盤指數在平盤之上震盪。

美國第二起Omicron變種病毒確診病例現蹤、但症狀輕微，似乎讓華爾街略鬆一口氣，逢低買盤紛紛進場，帶動四大指數2日全面反彈。

道瓊工業平均指數12月2日終場上漲1.82％（617.75點）、收34,639.79點。那斯達克指數上漲0.83％（127.27點）、收15,381.32點。費城半導體指數上漲0.07點、收3,810.81點。

群益投顧指出，台股短線與美股脫鉤上漲138點，突破17,700點關卡，成功收復12日線。盤面多頭指標為台積電、記憶體、航運等低檔轉強股，欣興、南電和中小型等高檔族群出現獲利回吐賣壓。

近期焦點放在大盤指數多頭型態的維護，個股跌多漲少進行結構調整，11月營收將公布，做夢題材股近期漲不動。

群益投顧指出，11月營收將是推動股價的催化劑，短期由半導體和低基期補漲為主軸，高檔的作夢題材股，若業績難支撐高股價，短線宜避開。

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