年底作帳 被動元件補漲可期

市場資金輪動快速，近日有轉進基期低個股現象，被動元件族群股價整理已久，籌碼相對安定，加上漲價之說再起，包括凱美（2375）、金山電（8042）、立隆電（2472）等股價有上揚的跡象。

受到成本壓力居高不退之下，日系鋁電廠針對國內一線大型電源廠的合約價順利調漲，漲幅高達10％，新價格已於本月1日生效，由於漲價的源頭來自於電價、原材料價格高漲，台系鋁電廠可望跟進反應價格，漲幅可能介於10～15％之間。

全球前三大鋁電廠均為日系廠商，佳美工為全球第一大廠，本身也是高階鋁箔大廠，尼吉康（Nichicon）、Rubycon分居全球第二、第三大，三大廠已經囊括不低的市占率。

國泰證期資深經理蔡明翰指出，被動元件大廠的漲價之說，主要由於成本持續上揚，在需求也維持強勁之下，成本上揚可順利轉嫁，加上被動元件族群股價整理已久，籌碼具有一定優勢，因此，股價呈現落後補漲。

其中，立敦轉投資乳源立東電蝕箔新產能開出，電蝕箔每年規律新增二條線，展望下半年，預計化成箔會再擴四條線，加上若原材料價格續漲，也會再進一步與客戶端爭取調價，有機會搭上漲價潮。

永誠投顧分析師陳威良指出，從基本面來說，被動元件族群第四季至2022年第一季的業績，可能爆發力還不是很強，不過，股價在年底前有表現機會，主要會是以集團作帳角度來看此一族群。

畢竟被動元件主要是掌握在國巨與華新科（華新）集團，個股之中若有與車用有關的題材，或者有投信買盤進駐，較易有表現空間。