DRAM後市樂觀 法人喊買南亞科

DRAM供需展望轉彎，凱基投顧預期，因部分業者去化庫存完畢，DRAM於2022年第一季價格跌幅將較預估更小，第三季轉為上漲，升評南亞科（2408）「買進」，推測合理股價99元，直逼美銀證券的破百元預期；富邦投顧同時看好華邦電（2344）攜手南亞科，取得更多市占。

凱基投顧對DRAM後市看法轉趨樂觀，主因包含：一、南韓三星等DRAM業者庫存水準已累積五～八周，DDR4銷售壓力加劇，故提早生產DDR5，造成DDR4流通供給減少。二、EUV設備供給受限，DRAM業者2022年下半年資本支出將少於上半年。三、產業鏈長短料問題緩解，支撐PC OEM業者DRAM庫存水準去化為九～11周，自11月起小幅增加DRAM採購。四、資料中心業者庫存已去化至七～九周，預計2022年第二季啟動補庫存。整體電子下游業者將安全庫存水位從過往的五～六周、墊高到七～八周，有利第三季來的去庫存階段提早結束。

富邦投顧對DRAM市場轉強的預判時間點，比凱基還要樂觀。富邦預料，DRAM合約價跌勢短線已近尾聲，最快2022年首季末至第二季即可見到價格反彈向上，尤其DDR3 2Gb或以下規格方面，韓廠退出已成定局，大陸兆易創新等新進者短時間能取得之市占率預估極為有限；反觀華邦電、南亞科等台廠競爭力足，短中期可望順勢取得大部分市占率空缺。

除凱基投顧最新升評南亞科外，摩根大通、美銀、瑞信證券等都持多頭看法，其中，美銀考量更優秀的毛利率表現、單位售價趨勢正向與自由現金流貢獻，賦予103元合理股價估值。

摩根大通則看好，南亞科在利基型DRAM市場擁有可觀市占，儘管DRAM市場下行周期可能提早一季報到，然因DRAM製造商庫存低，2022年供應增長又有限，DRAM跌價幅度將小於過往下行循環，為第四季的回檔提供最佳買點。