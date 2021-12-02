萬海漲停、長榮放量攻上半年線 訊號來了？專家這樣說

台股2日收盤上漲138.89點，貨櫃三雄與台積電同為盤面領漲指標，分析師指出，長榮放量攻上半年線，萬海更是4個月來第一次亮燈漲停，訊號已經轉強，人氣也開始匯集，一旦完成整理型態，突破頸線，漲勢將一發不可收拾。

Omicron攻進美國，衝擊美股拉回，台股2日和美股脫鉤，資金轉進大型股，台積電、貨櫃三雄衝高，成為撐盤主力，長榮收在133元，漲幅6.83%，陽明收在122元，漲幅6.09%，萬海則亮燈漲停，以169.5元作收。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，台股周四開低後一路走高，是外資的傑作，外資買超126.33億元，而自營商、投信則都賣超，呈現土洋對做，且漲得多為大型股，晶圓代工、記憶體以及貨櫃三雄等，主要是因為疫情擴大，供應端本來就有供需缺口的個股，現在因為有的國家已經開始限制出入境，將使缺工、缺料、缺船等的供應鏈缺口更大，但大牛翻身，小股就翻車，要小心避免賺了指數賠了價差。

從技術面來看，蔡明彰指出，貨櫃三雄現在在走一個碗型底，投資人要有耐性，一旦完成整理型態，突破頸線後，漲勢將一發不口收拾，萬海2日法說會提到把美西線船舶移到近洋線，上周東南亞航線運價也上漲11%，第4季獲利會更好，因此出現了4個月以來第一次亮燈漲停，出現轉強訊號，而長榮成交量達33萬張，是近1個月來的最大量，並攻上半年線，顯示人氣開始匯集。

蔡明彰也表示，航運類股吸引了近26%的資金，恐將會排擠之前漲多的中小型股，另外，航運股上漲也將帶動鋼鐵族群跟進。

外資2日大買貨櫃三雄，買超第1名個股即為長榮，共買超30,955張，買超第6名為陽明，共買超12,895張，萬海則是買超第11名，買超5,105張。

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（中時新聞網 曹逸雯）