四利多帶動 台股衝萬八

台股四利多加持，近兩個交易日表現神勇，逆勢國際股市大漲，晶圓代工龍頭台積電及貨櫃航運三雄長榮、陽明及萬海等猶如睡獅甦醒躍升為2日台股最強勁個股。康和證券投資總監廖繼弘認為，資金行情火熱，台股迎萬八及18,034點有望。

進入12月才兩個交易日，台股表現強過於國際股市。第一金投顧董事長陳奕光分析有四大利多帶動，包括第一、外資年底放假前積極作帳；第二、台商資金匯回及外資熱錢回流台股；第三、疫情干擾，電子業擔憂斷鏈再起，積極備貨，晶圓代工台積電、聯電等受惠；第四、美國通膨率6.2％，資金挑選超過6.2％的高現金殖利率股為抗通膨的布局標的，今年前三季「海賺」的貨櫃航運三雄長榮、陽明及萬海為首選。

台股2日大漲138.89點，漲幅0.79％，收在3,905.13億元，日K連四紅，周K線將收紅，再重演一次疫情干擾後的V型反轉。籌碼上，外資2日買超126.32億元，連二日買超，其中買超台積電2.54萬張，推升大漲15元，貢獻台股點數128.55點及92.55％比重，若扣除台積電，台股僅有上漲10.34點。

陳奕光表示，每逢疫情的衝擊，台積電十足展現護國神山的最佳精神，為台股救火隊。

此外，外資近期強勁回補貨櫃三雄長榮、陽明及萬海。統一投顧董事長黎方國表示，全球處在通膨的環境，高現金殖利率股為抗通膨的商品，今年市場估計長榮EPS高達45元，以2020年配息率49.14％估算，2022年每股保守可配發22元，以2日收盤價133元計算，現金殖利率達16.54％。萬海2日更出現久違漲停價。

陳奕光也表示，今年上市櫃公司獲利可達4.17兆，估算2022年現金股息3兆元，整體現金殖利率頗高，此為台股的優勢。

廖繼弘表示，本波反彈靠著台積電、聯電、聯發科等重量級電子股帶動上市電子指數日K連四紅，2日收在856.02點，離歷史新高867.6點不遠，目前上市電子指數的9月KD值已略轉折交叉向上，基於上市電子指數為台股的縮影，以及美國費城半導體指數月線有守，台股往萬八及歷史高點18,034點挑戰機會大增。

此外，廖繼弘也表示，近期美債殖利率偏弱勢，市場對美國聯準會提早升息的預期降溫，對利率較為敏感的科技業營運有利，外資積極回補龍頭電子股，搭配貨櫃航運長榮、陽明及萬海重啟漲勢，有望帶動傳產股如鋼鐵等走揚，替年底前的資金行情加溫。