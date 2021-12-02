台積電放閃 外資狂買155億

外資12月來連二個交易日回頭買超台積電，2日單日一口氣就買超25,421張、逾155億元，遠超過當日在集中市場淨買超126億元，外資狂敲台股權值王台積電，推升股價收當日最高價615元，大漲15元，貢獻指數93％、扮演台股站上17,700點重要功臣，市值也衝上15.95兆元，蓄勢叩關16兆元大關。

凱基投顧董事長朱晏民及統一投顧董事長黎方國分析，美國費半指數11月大漲11％，外資在台股賣過頭回補，在5G、電動車、元宇宙等各種科技產品發展的新應用，有望推升明年獲利持續成長，都是外資加碼半導體並推升股價上揚的主因。至於台積電擁有全球領先技術及高度競爭力，更成為外資加碼的首要標的，市場目前對台積電明年獲利成長預估多落在15～20％。

市場以台積電「30年磨一劍」來形容其這30年來專攻晶片，因而造就今天在全球高階晶片的領先地位。朱晏民說，台積電今年第三季先進製程（EUV）營收占比52％，估計2022年可突破60％以上，明年5奈米製程市占率還會持續提升。

在台積電領軍下，上市半導體類股數大漲1.92％，外資鎖定半導體股狂敲。據統計，外資2日對集中市場淨買超126.33億元，但對上櫃則賣超38.88億元。

統計外資2日買超前十大半導體股，除了對台積電買超155億餘元之外，對聯發科及南亞科各超過23億元及12億元，世界先進是唯一一檔上櫃股，買超8億元；此外，景碩、同欣電、矽力-KY、創意、威剛及瑞昱等，都各買超2～4億元以上。另家登、世芯-KY、晶宏、旺宏、聯詠、漢磊、力旺等買超都在1億元以上，其中不乏多檔千金股。顯然，其他非半導體族群承受外資極大的賣超壓力。

台積電2日收盤大漲15元，外資買超居背後最大功臣，單一個股大漲就貢獻指數超過130點，因而推升2日加權指數收盤大漲138點，等於台積電貢獻指數93％。

黎方國指出，外資近二年（109年至110年11月）賣超台股逾1兆元，而光是台積電就賣超877,038張、達3,868億元，在明年持續看好半導體產業下，外資大舉回補機率高。