貨櫃三雄領軍 航海王攻勢再起

新變種病毒Omicron來襲，「航海王」再現生機！全球大塞港將催生高運價，近洋線運價更是漲到封盤，上市運逾類股指數飆漲4.77％，高居類股漲幅之冠，激勵萬海2日亮燈漲停，長榮、陽明也勁揚逾6％；「大船拉小船」下，散裝輪正德也同步漲停，「航海王」攻勢再起。

法人指出，「航海王」第四季運價高檔有撐、今年獲利大爆發，具高殖利率題材，股價跌深出現反彈可期，惟仍須留意明年首季運價修正風險，建議可待拉回再行布局。

台股2日再現「拉積盤」，電子成交比重降至六成以下，惟傳產龍頭貨櫃三雄挺身而出，三雄單日成交量合計高達807.04億元，占大盤成交比重逾兩成。萬海、長榮2日分別貢獻大盤逾20點，也拉抬「小船」正德漲停，四維航、慧洋-KY等漲逾2％，貨攬業者台驊投控揚升4.35％，上市航運類股指數飆漲4.77％、登上市之冠。

遠洋線雖進入傳統淡季，惟美西線塞港仍未解、運力供給受限，最新行情為美國線每40呎櫃加價4千～6千美元。以遠洋航線為主的長榮、陽明2日大漲6.83％、6.09％，改寫逾兩個月新高，並連續三日站穩於5日線之上，法人敲進3.55萬、1.38萬張。

以亞洲近洋線營運為主的萬海，則受惠近洋線運價漲到封盤，且第四季為大陸農曆年前出貨旺季，已調漲北亞線運價。

法人看好其第四季營收、獲利有望優於去年同期，2日股價亮燈漲停攻169.5元，漲勢最為凌厲，法人買超5,674張。

元富投顧總經理鄭文賢分析，航運股第四季運價高檔有撐、今年獲利大爆發，具高殖利率題材，股價跌深出現反彈可期，惟仍須留意明年首季運價修正風險。