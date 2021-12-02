外資狂敲進貨櫃三雄 搶最多的是這檔

台股今（2）日在台積電上漲15元，貢獻大盤指數約126點帶動下，加權指數以17,724.88點作收，上漲138.89點，收在所有均線之上，漲幅0.79%，成交值3,842億元，外資及陸資買超126.33億元，合計12月2個交易日共買超210億元，貨櫃三雄漲勢強勁，萬海更收在漲停169.5元，外資火速回補，買超第1名個股即為長榮，共買超逾3萬張。

觀察法人動向，三大法人2日合計買超94.66億元，其中，外資及陸資買超126.33億元，自營商、投信則都賣超，分別賣超27.67億元、4億元。

連續2日買超的外資2日大買貨櫃三雄，除長榮外，買超第6名為陽明，共買超12,895張，萬海則是買超第11名個股，買超5,105張。

外資買超第2名為中鋼，買超30,193張，已連續2日買超，買超前10名中還有另一檔鋼鐵股中鴻，位居第7；買超第3名則是貢獻2日大盤漲點的台積電，2日再買超25,421張。

另外，在外資買超前10大個股中還有買超第4名的中信金、第5名的南亞科、第8名的元大台灣50（0050）、第9名的中壽以及第10名的和桐。

至於外資賣超前10大個股依序為新光金、華航、開發金、聯電、大同、國泰基因免疫革命（00898）、光磊、誠美材、群創以及明基材。其中，投信與外資同樣站在賣方的有華航、開發金，但聯電則是投信買超第1名個股，投信買超6,661張，外資則賣超8,544張。（中時新聞網 曹逸雯）

延伸閱讀

莊佳螢｜台股最有效率的操作時間就是12月

外資買超126億軋空手 台股瞄準萬八關