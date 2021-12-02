外資買超126億軋空手 台股瞄準萬八關

三大法人買超台股94.66億元

台股今天漲138.89點，收在17724.88點，成交值新台幣3842.81億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超，自營商賣超，合計買超94.66億元。

自營商賣超27.67億元，投信賣超4億元，外資及陸資買超126.33億元。

（中央社）

台積、航運領漲 台股勁揚138.89點返17700

美股重挫，不過盤後期指電子盤勁揚，台股開低走高，終場指數收漲138.89點，突破17700點關卡；除台積電股價大漲外，航運及鋼鐵股同步走高，為盤面多頭指標。

台股加權指數今天收在17724.88點，上漲138.89點，漲幅0.79%，成交值新台幣3842.81億元。指數再度兵臨萬八城下，在法人作帳動作不手軟下，波段高點似暫勿預設立場。

台積電美國存託憑證（ADR）攀高至120.63美元，上揚3.48美元，漲幅達2.97%，帶動台積電今天股價走高，收在新台幣615元，上漲15元，市值增加3889億元，攀高至15.94兆元，貢獻大盤指數126點，為盤面多頭指標。

英業達子公司太陽能電池廠英穩達負債總額逾22億元，資產僅9億至10億元，已經停產，董事會決議向桃園地方法院聲請破產，拖累英業達股價走勢疲弱，收在25.55元，下跌0.7元，跌幅2.67%；整體電子類股指數收漲1.03%。

傳統產業股方面，今天漲跌互見。本土法人預期，貨櫃海運運量明年第1季可望淡季不淡，第2季可能有勞資爭議，運價易漲難跌，激勵航運類股指數大漲4.77%，表現最強勢。

鋼鐵股也有不錯表現，類股指數上漲1.31%；玻璃及百貨類股表現相對疲弱，類股指數同步下挫逾1%。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股指數不排除有機會挑戰18000點，不過上檔壓力不輕，可能在17100點至18000點區間進行大箱型整理，以個股表現為主。

（中央社）

《盤後解析》拉「積」揚帆 為衝關萬八暖身？

Omicron攻進美國，衝擊美股拉回，惟Fed主席鮑爾喊話，「減債不會破壞市場」，台股今(2)日強勢走揚，和美股脫鉤，現貨強過期貨，且櫃買指數轉弱，資金轉進大型股，整體稍見增量，台積電、貨櫃三雄衝高，成為撐盤主力，台股卻有千檔下跌，尾盤也在台積電拉抬下，指數多出30多點漲幅，終場台股收漲138.89點、報在收在17724.88點、成交量為3842.81億元。

電子權值今拉抬力道強勁，半導體族群明顯強勢，晶圓雙雄台積電(2330)開高走高，漲幅多維持在2%，股價收在今日最高、615元、今帶量站穩月線位置，聯電(2303)今陷入震盪，在平盤附近狹幅震盪，終場收在最低，今下跌0.3元。

受惠美光大漲，南亞科(2408)大漲逾4.5%，IC設計族群中，股王矽力-KY(6415)大漲3.5%，聯發科(2454)開低走高，上漲約1.5%，股后信驊(5274)獲得外資喊目標價上看3900元，今利多不漲，股價小跌，群聯(8299)、迅杰(6243)攻上漲停鎖住、世芯-KY(3661)上漲約2.5%。面板雙虎尾盤遭賣單調節，群創(3481)小跌0.28%，友達(2409)則收在平盤。

貨櫃三雄為今日盤面領漲指標，萬海(2615)今法說會登場，第四季適逢大陸農曆年前出貨旺季，加上先前船公司多將船調至遠洋線，近洋線供需吃緊，造成近洋線日前已傳出運價調漲消息，包括長榮(2603)及萬海都已通知客戶，從本週起陸續調漲亞洲線運價。

法人預估貨櫃三雄長榮、陽明(2609)及萬海第四季營運獲利都將可望優於去年同期，今萬海(2615)一度攻上漲停，陽明(2609)、長榮(2603)漲幅也分別逾6%、6.8%。散裝航運也受到提振，新興(2605)、裕民(2606)、榮運(2607)也均上漲約3%，整體運輸類股指數大漲4.7%。

今盤面除台積電外，領漲指標還有貨櫃三雄以及一些低位階個股，元宇宙等題材股明顯轉弱，分析師表示，近日台股大盤似乎真的開始要用價值低估的各產業龍頭股、權值股、業績成長股的上漲來突破近期盤整格局，包含外資認錯回補台股、作帳行情啟動、大型壽險公司回補價值低估股如貨櫃航運股等股票，可能近期也可能會以這樣的方式來衝關萬八關卡，甚至再使台股大盤也有創新高的可能。

（時報資訊 王逸芯）