12/2盤中焦點股 重點摘要

今（12/2）日熱門焦點股如下：

（1）富采攻80元 Q4不看淡、大股東挺

富采投控(3714)獲大股東持續加碼買股，加上第四季淡季營運有撐，預估本季營收僅季減個位數。股價連四天上漲，今早攻80元以上高檔，一度漲2.9元至82.5元。

面板大廠友達公告，為深化與關係企業富采投控業務合作及長期股權投資，近兩個月再透過子公司康利投資加碼投資富采3.2億元，累計友達與旗下康利投資、隆利投資共持有富采約5萬9718張，持股比例攀升至約8.75%。

富采第三季受惠Mini LED需求強勁，前三季獲利優於預期；展望本季消費型產品需求下滑，Mini LED拉貨動能仍強，與車用均可相對持穩高檔，本季Mini LED與高階紅光部分持續滿載，第四季營收預估相較第三季不會超過二位數字的下滑。

富采旗下晶電今年第三季的mini LED占營收比重已超越三成，至於mini LED占整體富采已逾二成。富采表示，Mini LED占富采營收占比3成的目標暫未達成，主要是客戶稍有延期，占比仍明顯高於兩成，且對明年看法仍客觀。

富采今年第三季營運續揚，單季營收103.29億元，季增10.3%；毛利率24.8%，季增2個百分點；營益率10.2%，季增3.4個百分點；稅後淨利12.96億元，季增約85.2%，每股盈餘1.91元。今年前三季稅後淨利17.37億元，每股盈餘2.56元。（時報資訊 沈培華）

（2）貨櫃三雄緊抓住高運價歐美線 市場按讚

貨櫃三雄擁抱2021年大多頭行情，今年獲利的高點暫不必預設立場。受惠Q4運價持續位處高檔，陽明、萬海與長榮周四穩步震盪走高，表現不錯。

貨櫃三雄該賺的錢一定賺到，獲利力（營益率operating margin）領先全球！據Alphaliner最新報告，第三季營益率長榮為67.3％、陽明為66％、萬海為61.5％，在10大貨櫃航商排名中包辦前三名，業界分析，貨櫃三雄專注高運價的歐美航線，且靈活調度航班與船期是頭號吸金關鍵。

舉陽明為例，2020年以美國線貢獻獲利最多，2021年改以歐洲線獲利為主，獲利是美國線的二倍，陽明集中資源在這兩條黃金路線，將獲利極大化。陽明在第四季持續加碼運力投入美國線，第九艘11,000TEU級新船「賢明輪」1日交付營運，將立即投入美西航線PN3營運，提供亞洲往返美洲高效率貨載運送服務。雖說美西塞港嚴重，但賢明輪巧妙避開洛杉磯、長灘兩大港，改靠西雅圖、溫哥華港口，一樣可以賺到高運價。

陽明表示，近期美洲海運市場暢旺，全球運輸需求持續攀升，此新型貨櫃輪投入船隊，將有助於最大化艙位效用，提升陽明海運整體營運綜效。此系列貨櫃輪使陽明整體船齡年輕化，並達到節能省油、降低單位成本的綜效，自2020年起交付迄今已有9艘，還有剩餘5艘船舶，預計2022年陸續交付完成。

未加入聯盟的萬海航運，船舶調度、貨櫃運價更靈活，近期美西塞港嚴重，部分船舶塞在美國無法及時回亞洲出貨港，萬海維持原本航線基本配船，不再增投加班船，在第四季亞洲線傳統旺季，各地客戶出口需求強勁，萬海加碼船舶著力在亞洲線經營搶賺一波。

台灣三大航商全球市佔率超過一成，法人表示，貨櫃三雄獲利力領先，除了專注經營貨櫃航運，還有嚴格控管成本、超前部署新船，及長榮、陽明在美國有專屬碼頭助攻等，不像國際大型航商跨界經營碼頭、散裝船等其他業務多。（工商時報 邱莉玲）

（3）大單急拉 群聯大紅燈籠高高掛

群聯(8299)今（12/2）開高走高，中場出現連續大單急拉而強勢攻頂，表現出色。

群聯第5期新研發大樓落成暨廠區附屬停車塔日前舉行上樑典禮，公司預期後續將掌握更強大的研發能量，執行長潘建成指出，群聯持續力拚打造國際級快閃記憶體控制晶片研發旗艦團隊，邁向千億級營收，另外，現階段缺產能局面，他鐵口斷言，現在產能仍遠遠無法滿足需求。

NAND Flash控制IC廠群聯10月合併營收表現亮眼，繳出單月歷史新高水準。法人預期，群聯第四季營運可望改寫歷史同期新高，推動全年獲利至少賺進三個股本以上，並有機會挑戰歷史新高，且2022年隨著工控、車用比例提升，業績可更上一層樓。

群聯10月合併營收達60.37億元、月成長5.2％，創單月歷史新高，相較去年同期成長35.7％，累計今年前十月合併營收為517.61億元、年成長29.1％，改寫歷史同期新高。

法人指出，群聯持續受惠於PCIe Gen4控制IC出貨動能成長，加上電競、雲端SSD模組出貨成長，另外又有第三季傳統旺季出貨的遞延效應加持，預期群聯第四季合併營收有機會達到歷史同期新高，繳出淡季不淡的水準。

從全年角度來看，法人表示，群聯今年受惠於遠端辦公／教育商機需求暢旺，加上NAND Flash控制IC的缺貨價漲商機，使業績繳出亮眼成績，在第四季可望挑戰歷史同期新高表現帶動下，全年獲利將至少賺進三個股本，並有望挑戰歷史新高。

據了解，目前遠端商機雖然正逐步消退，不過群聯耕耘的電競、雲端及工控市場需求仍然相當暢旺，成帶動群聯後續業績成長的主要動能。

供應鏈指出，群聯耕耘的電競、雲端及工控等SSD模組市場毛利表現相對一般消費性產品高出許多，且觀察第三季各產品線營收占比，消費性占營收比重已經降到21％左右水準，顯示群聯布局市場已經擺脫過去消費性為主的公司。

展望後續，法人看好，隨著美系大客戶出貨動能看增，群聯耕耘PCIe Gen4高速介面的SSD控制IC出貨表現將可望持續高速成長，另外電競、雲端及工控等客戶拉貨表現持續成長，將可望使SSD模組出貨更上一層樓，因此2022年業績仍有望更上一層樓。（工商時報 蘇嘉維）

（4）本土投顧維持長榮365元目標價

國內本土投顧2日發布長榮（2603）的投資報告，基於三大利多，2022年第一季、第二季貨量淡季不淡，維持長榮買進及目標價365元的投資評等。

國內本土投顧2日發布投資報告中指出，貨櫃產業在2022年第一季、第二季貨量預計淡季不淡的三大利多為1、工廠持續復工，追趕訂單。

2、懼怕美西碼頭罷工，零售商可能提前搶運。

3、全球最大自由貿易經濟體系RCEP在2022年1月1日生效，「各成員國立即降至零關稅或10年內降至零關稅」，RCEP生效、降關稅，有利推升進出口貨量。

國內本土投顧估長榮2022年稀釋稅後EPS預估值56.20元，給予6.5倍P/E，計算目標價365元，維持「買進」。（工商時報 王淑以）

（5）晶圓雙雄聯手攻高 台股底氣十足

台積電(2330)、聯電(2303)今日再度聯手，台積電繼周三站上600元，今早開高走高、觸及614元；聯電續漲1.5元至68.5元；晶圓雙雄領軍，台股早盤大漲逾百點，再攻17700點。

美股周三開高走低，台積電ADR仍上漲2.97%，聯電ADR更大漲5.16%；周三，外資反手買超台積電3960張，帶動台積電收上600元大關。外資更連續三天買超聯電達6萬6878張，帶動本周聯電連四天強攻。

台積電周三收高，攻上600元關卡，帶動台股強拉尾盤，攻上月線關卡。

美國記憶體大廠美光科技（Nasdaq: MU）繼與聯電達成全球和解協議後，1日再宣布擴大與聯電的業務夥伴關係，為美光未來向車用、行動裝置以及關鍵客戶的產品供應取得保障，聯電今受此利多激勵，股價續漲。

聯電與美光於11月26日宣布達成全球和解協議，將各自撤回向對方提出的訴訟，聯電將向美光一次支付金額保密的和解金。隨著與美光和解，相關訴訟不確定因素解除，聯電將可專注本業。

美光科技12月1日宣布擴大與聯電的業務夥伴關係，為美光未來向車用、行動裝置以及關鍵客戶的產品供應取得保障。

美光全球營運執行副總裁 Manish Bhatia說：「擴大與聯電的合作有助於雙方強化客戶的供應鏈，同時也是加深整個半導體產業合作的絕佳機會。此合作讓美光得以持續為其車用及行動裝置客戶提供關鍵產品，也期待在未來數年透過與聯電合作，為全球客戶提供美光領先業界的記憶體與儲存解決方案。」（時報資訊 沈培華）

（6）鼻噴新冠藥12月收案 昱厚生技股漲

美國傳出首例Omicron確診病例。昱厚生技(6709)鼻噴新冠藥AD17002具廣效性、抗變異株，12月展開收案爭取加速上市，今日股價開高走高，一度站上53元，隨後漲幅縮減至8%左右。

昱厚總經理徐悠深說，新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)屬於易發生突變的RNA病毒，至今全球已產生出數種具威脅性的變異株，但目前為止所發展的藥物仍無法有效地因應各種變異病毒感染。有鑑於人類將與病毒長期共存，將迫切需要一種廣效性新冠治療藥物。

昱厚自主開發的新冠肺炎治療藥AD17002挾獨特的作用機轉，可抵禦包括Omicron在內的任何突變種，屬於廣效性新冠肺炎治療藥物，已在12月展開收案，將會加速後續的臨床試驗，爭取早日上市，

昱厚自主開發的新冠肺炎治療藥AD17002，屬於廣效性新冠肺炎免疫治療藥物。其主要作用機轉在誘導人體先天性免疫反應，於呼吸道上皮細胞誘導區域性分泌包含第一類干擾素在內的細胞素，保護未感染的細胞，降低已被感染的細胞內病毒複製和降低發炎，進而影響後天免疫反應（adaptive immunity），達成免疫治療的目的。

AD17002在獲得TFDA/CDE同意執行二期臨床試驗後，在配合政府防疫隔離政策下，已建立完成收案模式，將在本月展開收案，預計收治30位新冠病毒感染輕症患者，接受15日內兩組固定劑量、不同頻率的AD17002噴鼻投藥治療，並進行五週的追蹤觀察。

另外，有鑑於台灣成功的防疫以致案源減少，昱厚同時緊鑼密鼓與國外展開合作，盼加速推動臨床試驗。（時報資訊 郭鴻慧）

（7）正德砸17億擴船隊 開高攻頂

正德（2641）擴展船隊營運規模，日前與日本大商社簽訂合約，在日本知名船廠建造2艘4萬噸輕便型高效節能散裝船，消息面在周四（12/2）發酵，開高走高，中場出現連續大單搶攻至漲停板，表現耀眼。

據了解，輕便型高效節能散裝船每艘造價不高於3,100萬美元，合計不超過6,200萬美元（逾台幣17億元），預計2023年交船。正德今年來累計有6艘新造節能環保船訂單，有助提升經營效率與獲利能力。

船隊規畫方面，由於今年第二季起二手船舶交易市場熱絡，正德第四季將有1艘現有船加入船隊，10月處分一艘舊船，至年底船隊規模將達到18艘。預計自2023年第一季起，高規格節能減碳船將陸續加入營運，以符合IMO最新環保節能規定，並擴大營運規模。

正德今年前三季毛利率33.19％，稅後盈餘2.17億元、年增178％，EPS為1.35元；累計前10月合併營收9.84億元、年增55.55％。

業內人士分析，好望角型船運價之前漲幅很大，加上中國為了迎接2022年2月冬奧會、考慮污染問題而限制北方鋼廠產能，造成鐵礦砂進口貨量減少，這些因素都使得運價最近大幅下修。

英國航運諮詢機構Drewry假設，全球經濟持續復甦到2022年，且中澳之間貿易摩擦仍在，2020～2026年全球乾散貨航運市場複合年需求增長率估計達3.8％，船隊增長率則為2.6％。

據Alphaliner預估，2022年運力供給增長3.5%，需求增長4％，就算運價有機會回落，但會維持在高檔，進一步刺激客戶出貨需求，價跌量增，對於海運市場而言是好事。（工商時報 邱莉玲）

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