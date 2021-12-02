12/2上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（12/2）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.根據科技部統計，截至今年7月，南科從業員工人數逾8萬人，較去年同期增幅達5％；若與2012年，更有逾32％的成長幅度，信義房屋表示，南科人口紅利龐大，帶來強勁自住及置產需求，整體房市呈現供不應求，因此首度在南科LM特區展店，為新市、善化區第一家信義房屋。

2.為滿足客戶親子理財需求，中信銀行推出全新親子數位金融服務「存錢日記」，透過Home Bank APP，孩子可以一站式完成零用錢的預算分配、消費管理、帳務儲蓄，從小培養理財觀念，家長亦可透過「存錢日記」把關孩子的帳戶安全，設定子女的轉帳、提款限額，隨時掌握孩子的帳務狀況，陪伴孩子跨出理財第一步。

3.櫃買中心2日表示，為增加槓桿交易商的客戶來源及提升外資投資商品多元性，於主管機關及中央銀行同意下，自110年12月2日起，開放槓桿交易商得與華僑及外國人從事槓桿保證金契約交易。

4.全球微型泵閥大廠科際精密前十月合併營收11.14億元，年成長15.95％，改寫同期新高。第三季客戶缺晶片、馬來西亞及南越封城而影響PCB板取得，營收及獲利雙雙下降，呈現旺季不旺，前三季EPS由去年同期4.02元降至3.76元，第四季出貨可望回升而與去年同期相當。

5.2022年全球經濟持續成長，聯準會（FED）、歐洲央行(ECB)等主要央行的貨幣政策料將維持溫和調整的步調，支撐經濟活動恢復到疫情前的常軌，預期通膨升溫的情況也可望於2022下半年緩解。

對於20222年債券投資，聯博雖看好高收益債市投資，因其將受惠於景氣復甦，但配置債券仍建議分散各債券，包含美高收、新興市場美元債與證券化資產等。

6.商億-KY（8482）係家具OEM/ODM廠商，主要業務為替北美大型品牌商客製化生產家具，目前美國市場佔營收88%，疫情趨緩後，美國市場需求強勁，目前手上訂單需等到2022上半年才能消化完，中國大陸廠產能利用率已達120%，泰國廠也是滿載的情形。商億在今年4月調價5~6%後，將進一步對2022年訂單價格調漲8%。

商億-KY(8482)前3季營收創歷史高，目前訂單遠超過產能，新投資的柬埔寨廠預計將在明年首季投產，法人預期，2022年美國市場將延續穩健成長動能，營收可望成長15%以上。

7.無畏新冠疫情衝擊，今年台股上市櫃公司前三季獲利成長至3.9兆元，創近十年同期最佳成績，根據統計，近年上市櫃公司平均的股息配發率為64.5%，推算明年整體配發的股息有望超越2兆元。在高配息的預期下，投資人可留意長期股息呈成長趨勢的高股息ETF。

8.汽車傳動系統製造廠和大明年業績成長可期，法人指出受惠內燃機車用訂單增溫，預估明年業績成長10%至15%，主要客戶以外的電動車專案可望在明年下半年放量。