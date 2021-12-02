12/2盤前》友達加碼這檔 位居第1大股東

台股12/2盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.世界半導體貿易統計組織（WSTS）發布最新半導體市場展望報告，由於新冠肺炎疫情加快數位轉型，半導體需求大增且供不應求，因此三度上修今年全球半導體市場成長率，由上回預估的19.7％再上修至25.6％，市場規模將達5529.61億美元並創下歷史新高。

2.富邦集團董事長蔡明忠1日表示，台灣難逃新種病毒的影響，但是接下來須觀察疫苗的防衛性與對人體的傷害研究結果。對於明年台灣景氣，他則相對樂觀，持續看好美國消費動能強勁下，以出口為導向的台灣會有不錯的經濟表現。

3.無畏美Fed主席釋出偏鷹派言論，美股雖重挫，但台股1日開低後立即強勢反攻，終場大漲158點以17,858點作收，外資匯入資金並轉買超，激勵新台幣盤中勁升逾1角，終場收在27.76元兌1美元的逾二個月新高，升值5分，總成交量爆22.82億美元，為逾三個月單日最大量。

4.封測大廠日月光投控1日宣布，已與北京智路資產管理有限公司（Beijing Wise Road Asset Management，智路資本）簽署股權買賣協議，將出售包括威海、蘇州、上海等部份工廠，總交易金額達14.6億美元，可認列處分淨利益約6.3億美元，約折合逾新台幣175億元，預估12月可完成交易並認列獲利，挹注每股盈餘4.05元。

5.2021年11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）走升至59.5，是連續第17個月呈現擴張（指數高於50），擴張速度也有加快之勢，PMI指數單月攀升1.2；11月台灣非製造業經理人指數（NMI) 則連續五個月擴張，指數續揚3.8個百分點至62.3，為2014年8月創編以來最快擴張速度，不動產等八大產業的NMI皆呈現擴張。

6.勞動基金、國保基金及退撫基金等三大政府基金，10月收益995億元、直逼千億元，累計今年前10月收益越過4千億元，達4,404.62億元，已大幅超越去（109）億元3,983億元的水準；11月及12月獲利能否持盈保泰，備受勞工及公教退休人員關心。

7.全球塞港爆表，運價再掀漲風！近日逾560艘貨櫃輪海上等待靠泊，造成船期延誤、準班率直落，引發航商大量跳港、停航，本周起連著四周全球主要航線將取消近50個航次、取消率8％，逾七成來自最繁忙的亞洲至美國線，想要保證拿到美國線艙位，每40呎櫃加價4千～6千美元起跳。

8.五年有機會賺1兆元。保發中心董事長桂先農1日表示，2019年壽險業稅後賺1,490億元，已創新高，去年稅後獲利2,079億元，續創歷史新高，今年前九月稅後獲利已達3,366億元，只要年底前匯率、利率及股價沒有劇烈變動，全年稅後應可賺逾4千億元，連續三年獲利創史上新高。

9.台股又站上17,500點之上，是否還能進場或長抱？具多年投資經驗且協助富邦人壽在投資面運籌帷幄的富邦人壽副董事長林福星，1日對台股是否能續旺到2022年表示：「對台股仍是滿樂觀的」，且「基本我認為還是很便宜」。即仍可審慎選股、適度加碼、抱股過年。

10.11月房市買氣熱度續強，六都11月建物買賣移轉棟數2.59萬棟，月增9％、年增6％，受惠台積電設廠效應，台南、高雄前11月移轉棟數均已超越2020全年，高雄更寫下近六年來單月最大量；在南台灣房市熱潮的帶動下，各界普遍看好2021年全台全年交易量上看35萬棟。

11.中華電配合政府政策，2022年開始，中華電信與企業界合作的5G企業專網，將率先導入台廠設備。中華電信行動通信分公司總經理簡志誠表示，這些設備商大多是5G國家隊的成員，中華電信希望藉此將5G企業專網的產業生態鏈率先在國內建構起來，再拓展到東南亞等海外市場。

12.第四季電商旺季，繼雙11檔期後，雙12檔期也接力登場，富邦媒、網家、蝦皮購物、Yahoo相繼公布雙12最新優惠方案。受惠於五倍券，加上近期氣溫驟降，業者表示，今年雙12消費買氣提早在11月底顯現，季節性的保暖家電如電暖器、電熱毯、保暖衣物等業績率先成長。

另外，歲末年終腳步近，「交換禮物」關鍵字搜尋熱度也增溫。業者預期，今年第四季有望迎來最強電商旺季，買氣也將一路延續到農曆春節前，為電商營運表現帶來強勁動能。

13.研究機構IHS Markit最新調查顯示，亞洲製造業在11月持續擴張，而日本製造業更創下將近三年來最快擴張速度。儘管全球供應鏈混亂讓亞洲製造業成本壓力與日俱增，但業者仍舊看好產業前景。

14.電動機車銷售回神，11月銷售衝上1.19萬輛、改寫近23個月新高紀錄。電車龍頭Gogoro業績同步締造新猷，11月以8,722輛的領牌成績，不僅較去年同期大增50％，更創下自2020年以來單月最佳銷售紀錄。

15.台股前11月成交值逼近89兆元，「股市小白」前進台股功不可沒，證交所統計，40歲以下，11月新開戶數增38,279人，占整體新增戶數48,730人的78％多；近7個月，即使指數在萬六到萬八間震盪，仍有50萬人開戶挺進，40歲以下就超過40萬人，占比逾八成，20～30這個族群是最重要生力軍，占比就拿走近五成。

16.英業達投入太陽能領域11年，旗下太陽能子公司英穩達科技因負債已大於資產，12月1日董事會決議向桃園地院聲請宣告破產，這也等同為英業達集團在太陽能產業的布局正式畫下句點。法人則預期此舉對英業達整體營運體質有正面助益。

17.多家大陸電動車企業12月1日公布11月交付數據，成績普遍上揚，尤其「造車新勢力」的蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車均創下月度新高，交付量均突破1萬輛門檻。其中，小鵬汽車數額最高，達15,613萬輛。蔚來汽車則擺脫10月份因晶片荒和生產線調整影響出貨的困境，生產重回軌道上。

18.高通（Qualcomm）推出最新旗艦手機晶片Snapdragon 8 Gen 1，該款晶片以三星4奈米製程打造，且在5G傳輸規格更搭載全球首款具備10 Gbps傳輸速度的數據機晶片，且人工智慧（AI）功能更加強大。高通預期，目前舉凡小米、OPPO及vivo等品牌大廠都將導入Snapdragon 8 Gen 1晶片，最快年底前將會隨客戶端智慧手機上市。

19.友達（2409）光電持續擴大富采（3714）持股部位，友達代子公司康利投資公告，加碼4,320張持股，市值高達3.2億元，合計友達集團包含友達光電、康利投資、隆利投資等在內，對富采持股拉高至8.6％，穩居富采第一大股東。

B.利空因子：

1.美國股市周三（12/1）在早盤反彈後終場收黑，道瓊在近兩個交易日崩落逾千點。因為投資人憂心新變異株Omicron最新疫情發展，而1日尾盤又傳美出現Omicron首例，使恐慌指數（VIX）急飆，避險情緒快速升溫，加上對通膨飆升的擔憂，終致尾盤下殺而由紅翻黑。

2.富邦第六年攜手台灣大學風險社會與政策研究中心舉辦富邦全球化講堂，1日以「2050淨零轉型X邁向世界共好」為主題，邀集產官學界重量級人物共同探討達到淨零目標的相關議題。富邦集團董事長蔡明忠表示，在所剩的時間不多下，工商界在諸多議題上都尚未達成共識，呼籲各界正視這個議題。

3.房價愈打愈高，金管會再出招。金管會1日公布，將強化控管銀行不動產保證業務，對國銀辦理不動產業保證將併同建築貸款緊盯集中度。若銀行不動產放款加計保證後，集中度比率增加顯著，將要求提報改善計畫及研提控管措施。

4.企業若再不開始減碳，未來將無法取得資金支持。金管會主委黃天牧1日表示，未來金管會將要求兩件事，一是金融機構必須盤點、清查目前商業模式下，自身及投融資對象的碳排放量；二是針對2050年達到淨零排放，商業模式轉型、投融資對象議合等，董事會應討論出短中長期目標，「現在不開始做，未來可能就來不及了」。

5.年關將近，勞動部1日公布最新無薪假統計，仍有3,035家事業單位、2.5萬人正在實施無薪假，與上周相比，這一期家數增加46家，人數增加312人，其中旅行社因邊境仍嚴管成為重災區，製造業中的民生工業新增214人，主因單一紡織廠遇客戶砍單而實施無薪假。勞動部表示，還是有業者看好前景回溫，包括有兩家住宿及餐飲業者、一家運輸業者停止實施無薪假。

6.經濟合作暨發展組織（OECD）1日發布最新「全球經濟展望」報告，警告全球通膨攀升幅度恐高於原先預期，且持續時間可能更久，令家庭與企業面臨物價加速成長風險。

7.為防堵新變異病毒株Omicron入侵美國，拜登政府周四將公布冬季防疫計畫，據知除了擴大疫苗與加強劑接種計畫，還計劃對包括美國公民在內的所有入境旅客，制定更嚴格的入境檢疫措施。

8.產業分析師表示，由於爆發Omicron變種病毒新疫情，全球航空業景氣將更加震盪難測，業者將被迫緊急調整航班，並盡可能拉高國內市場的營運比重。

9.儘管大陸電荒問題有所緩解，但在疫情反彈、內外需疲弱、用工下降等負面因素影響下，1日公布的11月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）再度落入緊縮區間，製造業景氣減弱。專家提醒，接下來仍須關注經濟下行壓力增加及通膨等問題。

10.中央銀行1日公布第三季本國銀行存放款加權平均利率，存款利率較第二季再降1個基本點（1個基本點是0.01個百分點）至0.35％、續創歷史新低，放款利率同步下滑1個基本點至1.6％、一樣是史上最低紀錄，代表民眾的錢是愈存愈薄，銀行靠利差也愈來愈難賺。

11.進口車缺車問題擴大，拖累11月車市年減13.4％，單月市場規模差點跌破4萬輛大關，進口車單月市占率降至40.4％的近年新低。11月市場一線品牌業績全面較去年同期下滑，賓士靠著水貨車大舉交車力挺，以7輛的些微差距，驚險保住豪華車市龍頭寶座，但市占排名則是跌出五名之外，為近一年來最低潮。