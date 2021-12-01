美現首例Omicron 道瓊急殺 聯電ADR照飆

Omicron及通膨掀憂 美股收跌

美國股市周三（12/1）在早盤反彈後終場收黑，道瓊在近兩個交易日崩落逾千點。因為投資人憂心新變異株Omicron最新疫情發展，而1日尾盤又傳美出現Omicron首例，使恐慌指數（VIX）急飆，避險情緒快速升溫，加上對通膨飆升的擔憂，終致尾盤下殺而由紅翻黑。

不過，半導體族群表現仍優於預期，只是金融、景氣循環與觀光旅遊族群承壓。

個股賣壓相對沈重者，包括臉書（Meta）、亞馬遜、網飛、英特爾、AMD、Nvidia、美國銀行、花旗集團、特斯拉、Nike與迪士尼等，分別下挫4.27%、1.81%、3.76%、1.22%、5.85%、3.79%、1.42%、1.85%、4.35%、1.5%及1.9%。

個股逆勢上漲者，包括HP、美光、ASML、福特汽車、通用汽車與應用材料等，分別上漲3.34%、1.37%、1.58%、2.03%、0.33%及3.04%。

備受台股投資人關切ADR表現方面，台積電、聯電、日月光與鴻海等ADR全部逆勢大漲，漲幅分別是2.97%、5.16%、3.15%及0.95%。

市場消息方面，美國11月小非農就業報告優預期，且11月製造業PMI也小幅攀升，顯示景氣仍穩定復甦，係道瓊周三早盤一度強彈主因，不過，尾盤受制新冠疫情干擾而豬羊變色。一般預期，由於Omicron確診者多屬輕症，在市場釐清Omicron影響沒那麼可怕後，仍將促使美股回歸本面發展。

道瓊工業指數下跌461.68點或1.34%，以34022.04點作收。標準普爾指數挫跌53.96點或1.18%，收在4513.04點。科技股那斯達克指數下挫283.64點或1.83%，收在15254.05點。費城半導體指數下滑22.47點或0.59%，收3810.75點。

（工商時報 數位編輯）

Omicron賣壓暫緩 歐股反彈收紅

對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron的憂心，在過去幾個交易日引發賣壓，但隨著投資人買進下跌股票，歐洲主要股市周三收紅。

倫敦FTSE 100指數上揚109.23點或1.55%，以7168.68點作收。

法蘭克福DAX 30指數揚升372.54點或2.47%，收在15472.67點。

巴黎CAC 40指數上漲160.71點或2.39%，收6881.87點。

（中央社）

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