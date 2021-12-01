外資最愛這15檔 加碼聯電4.9萬張居冠

新變種病毒、美國聯準會升息疑慮引發美股大跌的利空鈍化，加上美國盤後電子盤反彈，激勵台股1日勁揚158點；外資1日買超台股新台幣84.34億元，買超聯電4.9萬張居冠，同步買超台積電近4,000張。

台股加權指數1日開低走高，收在17,585.99點，大漲158.23點，漲幅0.91%，收復月線17,554點，但成交值大幅縮減至2,936.96億元，加計盤後交易約3,018.43億元。

三大法人1日同步買超，合計買超104.93億元；其中，外資及陸資買超84.34億元，自營商買超19.42億元，投信買超1.17億元。

外資1日買超前15名個股中，有10檔電子股，除買超晶圓代工雙雄聯電4萬9,334張、台積電3,960張，還包括面板廠友達、記憶體廠旺宏、元宇宙概念股宏達電、鴻海及建漢、光碟片廠中環、更名台亞半導體的LED廠光磊、印刷電路板廠金像電。

外資買超前15名的非電子股則包括中信金、富邦金兩檔金融股，以及中鋼、長榮航、元大台灣50反1。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，現階段由電子股主導盤勢，外資、本土資金都參與其中，待12月15日後，外資放長假效應才會較為明顯，屆時成交量有機會縮減，才會出現本土資金主導盤勢的局面。

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