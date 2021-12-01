凱基看好伺服器循環 初評2檔尖兵喊買

內外資研究機構全面鎖定伺服器2022年大商機，搶先推薦客戶於年底展開布局。凱基投顧最新將凡甲（3526）、金像電（2368）納入研究範圍，初評「買進」，不僅提供資金布局新選擇，內外資看好伺服器業基本面，亦順利連成一氣。

內外資研究機構對伺服器2022年產業景氣翻揚討論熱絡，是年底最熱話題，里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧看好資料中心與雲端運算，點名純正受惠股緯穎、廣達；富邦投顧更點出，2022年雲端資本支出（不含亞馬遜）將大增18％，帶動台系伺服器ODM廠如：緯穎、廣達來自雲端的營收都會突破2,000億元。

隨市場對伺服器商機題材青睞度提高，法人積極找尋台股隱藏版珍珠，凱基投顧此時不但點名緯穎、嘉澤、欣興，更初評受惠雙雄凡甲與金像電。值得留意的是，凱基投顧科技產業分析師向子慧是大型內外資機構中，唯一開啟凡甲基本面研究者，等於是首度將凡甲基本面介紹給國外機構法人，股價動能有望更加強勁。

凡甲近年專注伺服器連接器業務，營收比重由2018年的四成左右，擴增至2020年的五成。隨英特爾與AMD平台升級，其高頻連接器單位售價將隨CPU運算能力與散熱設計功率（TDP）增加而上升。法人認為，伺服器需求看俏，伴隨電動車需求增加，預期凡甲2021年營收年增22％，2022、2023年維持20～25％年增率；獲利方面，2021年每股純益將較前年度大增五成，躍上10.91元，2022年每股純益再增長近三成，來到13.94元。

金像電是全球伺服器PCB最大製造商，市占率高達25％，不僅受惠2021～2025年全球伺服器出貨量年複合成長率達9％的預期，受惠高速傳輸下網通板材料與疊構層數升級，帶動每台伺服器PCB產值提升30％，營收與獲利迎來強勁成長趨勢。凱基投顧賦予金像電合理股價估值為94元。

延伸閱讀

伺服器缺料 恐延燒到明年 3檔受關注

出貨續旺 金像電Q4不看淡