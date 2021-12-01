12/1上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（12/1）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.華新斥資在印尼建鎳生鐵廠，第三季生產線全面開出，但囿於當地缺電，自建電廠預計年底完成，明年元月可正式啟用，華新期望印尼鎳生鐵廠4條產線年產3.6萬噸鎳金屬，明年第一季可望滿載。

2.製造業對數位轉型的需求急遽攀升，為協助不同規模的製造業快速導入AI於瑕疵檢測、機械視覺和智慧監控，AI科技大廠麗臺(2465)積極佈局一站式AI管理系統解決方案，一方面推出通過NVIDIA認證系統（NVIDIA-Certified System）認證的WinFast桌上型工作站。

3.廣華-KY(1338)今年10月營收在汽車晶片短缺問題呈現略為緩解下，營收回升到6億元以上，是今年4月以來最佳成績，法人估計，11月及12月進入車市旺季，單月營收維持今年相對高檔表現，第四季營收將為今年單季高峰。2022年晶片問題還是最大變數，法人預期營收年增1成左右。

4.MOSFET廠力士（4923）通過櫃買中心上櫃審議會，由宏遠證券擔任主辦券商，依照預計時程，力士最快可望於2022年第一季掛牌上櫃。力士2021年營運表現亮眼，累計前三季獲利達1億元，且每股淨利4.11元，明顯優於2020年同期的淨損表現，目前訂單已經排到2022年，營運可望更上一層樓。

5.富邦金董事長蔡明興日前確診COVID-19消息震驚金融圈，目前已康復回歸工作崗位。蔡明興哥哥、富邦集團董事長蔡明忠今天首度鬆口，「他現在很好、很健康，百毒不侵」。

6.博晟（6733）受惠於一次性自體軟骨修補系統RevoCart與抗生素產品Minocycline帶動，前十月營收交出年增五倍佳績；董事長陳德禮1日在法說會中表示，除了擴增RevoCart通路與適應症外，內部正積極洽談歐美、東南亞及中南美的取證及授權機會，拓展營運版圖。

7.為整合和泰集團重車品牌HINO通路資源及加速大型商用貨車/客車分期付款業務發展，和潤企業(6592)與關係企業和昭實業共同合資成立「和勁企業股份有限公司」，於今日正式開業，目標2年內挑戰資產百億元。

8.宏遠證(6015)因應台股交投族群年輕化趨勢，攜手證券期貨業軟體系統商凱衛(5201)推出合作研發的選股交易工具「籌碼策略贏家」APP，盼透過提供投資人全方位服務，深化完善金融科技（FinTech）領域及數位業務布局。

9.陽明(2609)向正榮汽船株式會社租入委交今治造船株式會社打造的全新11000 TEU級貨櫃輪「賢明輪」，今日正式竣工交付，並將於12月5日投入亞洲往返美洲PN3航線。

10.馬斯克語出驚人，爆出SpaceX恐因為火箭計畫遭遇危機，甚至面臨破產，衝擊先前因為低軌衛星掀起一波領漲的網通族群金全數中箭落馬，昇達科(3491)今一度殺到跌停，午盤後急拉，收跌4.76%，台揚(2314)開低震盪，午盤跌幅收斂，收跌約0.62%，啟碁(6285)則作小跌0.13%。

其實，除SpaceX，目前各國均積極發展低軌道衛星，且多訂出商轉計畫，預計到達2026年低軌衛星總量將達最高峰，今日不排除為恐慌性錯殺，整體低軌衛星長線商機依舊可期。

11.國內新增4例疫苗接種後死亡事件，其中一名18歲男性接種BNT後18天猝逝，中央流行疫情指揮中心莊人祥證實，該案為嘉義縣男大生，接種第二劑BNT後無不適症狀，於11月29日死亡。

疫情指揮中心公布新增136件疫苗接種後不良事件，包含74件非嚴重不良事件、4件死亡、58件其他疑似嚴重不良事件。4件死亡分別為1例接種莫德納、1例接種高端、2例接種BNT，其中一名接種BNT後死亡個案僅18歲。

12.長聖（6712）自結11月合併營收5142萬元，連續12個月正成長，較去年同期大幅成長901.79％，累計1-11月合併營收相較去年同期成長569.13％：該公司今年前三季EPS已以4.67元正式轉盈，法人預期今年第四季業績正成長趨勢不變。

13.迎接耶誕佳節及元旦新年，台北文華東方酒店館內餐廳即日起推出一系列飲饌活動，由的廚藝團隊打造美味盛宴，「文華餅房」與「青隅」下午茶也推出季節限定繽紛美點。溫馨美好的節慶食光外，亦可下榻最具歐洲氛圍的文華東方酒店，來趟偽出國城市度假之旅 。