12月1日一分鐘強弱勢股
12月1日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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亞信(3169)
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10.00
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聯家軍發威，加上元宇宙題材加持，獲土洋法人力挺，股價攻上漲停
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久陽(5011)
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9.97
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鋼市復甦，鋼價上漲，前３季獲利耀眼，訂單能見度達明年上半年
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鼎天(3306)
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9.95
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車用電子漲勢再起，集團作帳行情點火，股價放量沿五日線走高
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泰藝(8289)
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9.95
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石英元件需求旺，外資單日大買1,261張，重返40元整數大關之上
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九暘(8040)
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9.94
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聯發科助攻，多方買盤湧入，盤中出量直攻漲停，一舉站回月線支撐
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精星(8183)
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9.92
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車用題材火熱，外資轉守為攻，回補千張持股，收盤再登波段新高
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英濟(3294)
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9.90
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AR HUD成資金追捧新寵，將加速開發AR智慧眼鏡解決方案
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金可-KY(8406)
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9.84
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將私有化下櫃，反應併購溢價空間，開盤股價漲停鎖死，連三日亮燈
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建達(6118)
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7.73
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元宇宙再掀熱潮，激勵股價站回所有均線，KD指標交叉向上
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台嘉碩(3221)
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6.98
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石英元件強勢吸金，土洋法人對作，收盤再創波段新高
製表：陳昱光
12月1日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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泰鼎-KY(4927)
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9.65
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外資減碼壓力加重，股價慘摔跌停，面臨百元保衛戰
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譁裕(3419)
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8.76
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Space X恐有破產風險，低軌衛星鏈全趴，外資終止連3買
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三商家購(2945)
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6.31
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蜜月行情熄火，資金轉進電子權值股，失守80元整數大關
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晶宏(3141)
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6.20
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投信頻頻減碼，拖累股價回檔測試支撐，KD指標下彎
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富邦媒(8454)
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6.18
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高檔了結賣壓浮現，股價跌落季線關卡，未脫狹幅震盪格局
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景碩(3189)
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5.20
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ABF族群漲勢暫歇，三大法人同步賣超，月線得而復失
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康舒(6282)
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5.00
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低軌衛星族群遭賣壓襲擊，股價跳空大跌，外資狂砍3,378張
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昇達科(3491)
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4.76
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SpaceX破產疑慮延燒，開盤打落跌停，午盤後獲低檔承接力道拉抬
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昇貿(3305)
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4.27
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外資終結連3日買超，再度面臨80元保衛戰，KD指標下彎
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AES-KY(6781)
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4.04
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市場追價意願不足，高檔了結賣壓出籠，投信連7日調節持股
製表：陳昱光
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