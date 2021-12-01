12月1日一分鐘強弱勢股

12月1日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

亞信(3169)

10.00

聯家軍發威，加上元宇宙題材加持，獲土洋法人力挺，股價攻上漲停

久陽(5011)

9.97

鋼市復甦，鋼價上漲，前３季獲利耀眼，訂單能見度達明年上半年

鼎天(3306)

9.95

車用電子漲勢再起，集團作帳行情點火，股價放量沿五日線走高

泰藝(8289)

9.95

石英元件需求旺，外資單日大買1,261張，重返40元整數大關之上

九暘(8040)

9.94

聯發科助攻，多方買盤湧入，盤中出量直攻漲停，一舉站回月線支撐

精星(8183)

9.92

車用題材火熱，外資轉守為攻，回補千張持股，收盤再登波段新高

英濟(3294)

9.90

AR HUD成資金追捧新寵，將加速開發AR智慧眼鏡解決方案

金可-KY(8406)

9.84

將私有化下櫃，反應併購溢價空間，開盤股價漲停鎖死，連三日亮燈

建達(6118)

7.73

元宇宙再掀熱潮，激勵股價站回所有均線，KD指標交叉向上

台嘉碩(3221)

6.98

石英元件強勢吸金，土洋法人對作，收盤再創波段新高

製表：陳昱光

12月1日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

泰鼎-KY(4927)

9.65

外資減碼壓力加重，股價慘摔跌停，面臨百元保衛戰

譁裕(3419)

8.76

Space X恐有破產風險，低軌衛星鏈全趴，外資終止連3買

三商家購(2945)

6.31

蜜月行情熄火，資金轉進電子權值股，失守80元整數大關

晶宏(3141)

6.20

投信頻頻減碼，拖累股價回檔測試支撐，KD指標下彎

富邦媒(8454)

6.18

高檔了結賣壓浮現，股價跌落季線關卡，未脫狹幅震盪格局

景碩(3189)

5.20

ABF族群漲勢暫歇，三大法人同步賣超，月線得而復失

康舒(6282)

5.00

低軌衛星族群遭賣壓襲擊，股價跳空大跌，外資狂砍3,378張

昇達科(3491)

4.76

SpaceX破產疑慮延燒，開盤打落跌停，午盤後獲低檔承接力道拉抬

昇貿(3305)

4.27

外資終結連3日買超，再度面臨80元保衛戰，KD指標下彎

AES-KY(6781)

4.04

市場追價意願不足，高檔了結賣壓出籠，投信連7日調節持股

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組