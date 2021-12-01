聯電掌帥印 法人啟動作帳 台股返月線

台股無畏美股大跌，周三開低之後淡定震盪走高，顯示對新冠變異株Omicron病毒的威脅與否，展現老神在在氣勢。另外，針對Fed（聯準會）主席鮑爾的通膨非暫時，與加速縮減購債一說，匯市也無感，新台幣兌美元持續強勢，午盤暫報升值4.6分，報27.764元，持續往27.5元靠近。在國際熱錢對台股匯展望仍審慎樂觀下，使加權指數終場得收復月線，站回17,500點之上。

加權股價指數周三上漲158.23點，報17,585.99點，漲幅0.91%，成交2,936.96億元。業內人士指出，短線價漲量縮，呈背離局面，顯示高檔欲強攻萬八大關，仍顯相對心虛。不過，電子股的市場籌碼相對安定，輪動格局也老僧入定，加上中價位股默默向高價股看齊，顯示大咖作帳、作價不手軟，後市不必過分看淡。

短線表現弱勢的權值股，包括國泰金與兆豐金，但跌幅十分有限，相對台積電、聯電、鴻海、台塑四寶、富邦金、元大金、中信金、南亞科、廣達、中華電、中鋼、長榮航、華航、日月光投控、仁寶、友達、群創、台泥、亞泥、遠東新、統一、國巨、和碩、台灣大、玉山金與第一金等重量級集團股，都力挺多方，係盤勢持穩登高，欲小不易主因。

此外，中價位IC股如聯詠、聚積、矽創與晶豪科等，穩步向千元IC股比價，雖資金在盤面上輪動快速，但法人卡位、作帳心裡有底，使電子股人氣仍居高不下。

傳產股方面，預期原物料行情仍有看頭，因此，造紙、鋼鐵、航運、電器電纜與汽車（含零組件）等股輪動，值持續追蹤。金融股方面，預期短期持穩擔當大盤穩盤角色，仍功不可歿。

櫃買市場方面，短線生技、電機、化學與觀光等族群拉回整理，但營建、航運、鋼鐵與紡纖等類股站在多方，加上電子類股指數力守榮面，使盤勢開低震盪趨堅，終場指數上漲0.12%，報226.56點，成交1,040.62億元。

亞股方面，周三除馬來西亞、印尼與澳洲等市場目前暫報下挫外，餘日本、韓國、大陸深滬兩市、香港、新加坡、越南、泰國與印度等股市，都暫報臉色紅潤。美股電子盤方面，目前道瓊期、史坦普500、那斯達克100與小型股2,000等4大期指，都暫報跌深反彈，漲幅分別是0.54%、0.96%、1.56%及1.45%。

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