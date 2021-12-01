聯家軍多頭助攻 低軌衛星股軟腳 21檔衝刺

台股今（1日）加權股價指數收盤報17,585.99點，漲158.23點，漲幅0.91％，成交量為2,936.96億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計鈞興-KY、三晃、創威、亞信等21檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以食品、油電類股波動最大，分別上漲1.44％、1.37％，百貨類股跌幅明顯，下跌1.46％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達8％的有10檔，漲幅前十名中前6名皆為漲停，依序為鈞興-KY（4571）、三晃（1721）、環科（2413）、華孚（6235）、迅杰（6243）、億泰（1616），其餘為正道（1506）、遠雄港（5607）、偉詮電（2436）、隴華（2424）。

上市股今跌幅超過3.5％的有13檔，前10名有跌停的泰鼎-KY（4927）、譁裕（3419）、三商家購（2945）、富邦媒（8454）、英利-KY（2239）、景碩（3189）、康舒（6282）、昇貿（3305）、AES-KY（6781）、東和（1414）。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、聯電（2303）、長榮航（2618）、新光金（2888）、長榮（2603）、群創（3481）、敬鵬（2355）、宏達電（2498）、華邦電（2344）、友達（2409） 。

上櫃有15檔9.8％以上漲幅，本日共15檔漲停股，漲幅前10名都是漲停，有創威（6530）、亞信（3169）、智晶（5245）、久陽（5011）、立衛（5344）、鼎天（3306）、泰藝（8289）、九暘（8040）、萬旭（6134）、精星（8183）、英濟（3294）、鉅陞（5529）、常珵（8097）、李洲（3066）、金可-KY（8406）。

今日上櫃有11檔股票有3.5％以上跌幅，跌幅前10名有VHQ-KY（4803），1檔跌停，其餘為晶宏（3141）、昇益（5455）、富旺（6219）、地心引力（3629）、東凌-KY（2924）、昇達科（3491）、唐鋒（4609）、欣大健康（4198）、科嶠（4542）。

上櫃成交量前10名個股依序為合晶（6182）、鈺創（5351）、精星（8183）、萬泰科（6190）、力致（3483）、建達（6118）、光洋科（1785）、元太（8069）、亞信（3169）、創惟（6104）。

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