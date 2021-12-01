現在適合加碼台股嗎？壽險投資王回應了

台股又攻上1萬7,500點以上，是否還能進場加碼或長抱？具多年投資經驗且協助富邦人壽在投資面運籌帷幄的富邦人壽副董事長林福星，1日對台股是否能續旺到2022年時表示：「對台股仍是蠻樂觀的」，且「基本我認為還是很便宜」，即仍可適度加碼、抱股過年。

林福星是在參加保發中心舉辦的2022經濟與保險發展論壇，談保險永續金融發展模式，強調壽險資金已開始著重ESG投資，會以負面表列，列出不宜投資的標的，如公司治理不佳者，對於碳排過高的公司，另外亦設主題式投資，如綠能環保方面，以資金協助有意改善燃料或碳排者，如投資其股票、債券，他也稱ESG投資未來會是重點。

且參與創設富邦媒體科技、即momo購物平台的林福星直言：「企業若不賺錢是種罪惡！」因為雇用這麼多年輕人，若不賺錢，股東將難長期支持，資金勢必斷鏈，若倒閉、裁員，將造成員工中年失業，創造很多社會問題，所以企業一定要效率化經營，照顧到客戶、員工及股東，且要能賺錢才能永續經營，也才能對社會永續貢獻。

富邦人壽目前是壽險業的台股投資王，到今年9月底依市值計算仍有5,537億元的部位，且目前可能更高，帳上股票未實現獲利逾千億元，是目前壽險業中台股投資表現最佳者。

被問到台股是否能續旺到2022年，林福星表示，對台股仍是蠻樂觀，且基本上認為台股目前仍是很便宜。即有機會仍是可加碼投資或續抱。

林福星也談到富邦如何對社會永續貢獻及回應社會的需求，一是直接投入各項ESG工作，強化公司治理、以好的投融資模式帶給社會正面影響；進行社會關懷、公益活動、體育贊助，維持體育賽事發展，如養一個球隊一年也要2~3億元，但這就是企業善盡社會責任；且富邦有四個基金會，從慈善、藝術、文教等各層面每年增加贊助。

另外，針對台灣生育率低已形成國安問題的部分，林福星亦表示，從2020年起富邦就在內部推動員工生育補助，生一個小孩補助10萬元，後續還有相關教育等補助，解決年輕人沒錢生、沒時間養等問題，希望讓年輕員工願意多生小孩。

再來是環境永續議題，即如何節能減碳，富邦媒在疫情期間發現，除物流人員外，其他員工都居家辦公，依舊是可以運作，至於富邦人壽則是因法規要求必要人力，有60％可居家辦公，這些都是可節能減碳。