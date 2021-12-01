12/1盤中焦點股 重點摘要

今（12/1）日熱門焦點股如下：

（1）PC、NB內外皆美 台廠品牌、代工迎利好

2021年第三季印度傳統PC出貨量年成長率達30%，印度連續第五季PC出貨量年增正成長。本季共出貨450萬台個人電腦，成為印度歷史新高的單季出貨量。

許多NB/PC品牌也迎來史上PC出貨量最高的一季。IDC最新報告指出，印度大企業和中小企業的需求，看起來仍然有利於支撐2022年的PC供應商，關鍵垂直產業繼續提供新的訂單。

受到印度市場需求強勁消息刺激，台股早盤NB/PC品牌廠和代工廠股價同步翻紅，表現優於大盤，其中華碩(2357)漲逾2個百分點，英業達(2356)和廣達(2382)、緯創(3231)也都漲逾1個百分點。

宏碁在2021年第三季以8.6%的市占保持在印度出貨第四位。宏碁也創下最大的單季業績，在2021年第三季出貨38.1萬台個人電腦。

華碩在第三季以8.5%的市占保持印度出貨市占第五位。華碩還首次在該國銷售超過30萬台個人電腦。若以3Q出貨的年增長來看，宏碁3Q在印度出貨年增為16.7%，而華碩3Q在印度出貨年增則高達46.7%。

印度政府推動PLI計畫，希望促成美國科技巨擘蘋果，把一些iPad平板電腦組裝業務轉移到印度。印度總理莫迪推動電子產業的政策，已促使蘋果供應商鴻海(2317)和緯創(3231)在印度擴廠。和碩(4938)也已在印度設立據點。

和碩3Q公告印度子公司取得價值4.84億元的機器設備，預期印度廠年底進入小量試產，2022年量產。而和碩在11月也公告董事會通過將發行89億元，110年度第一期無擔保普通公司債，發行期限分別為5年及7年，5年期固定利率0.56%，7年期固定利率0.65%。（時報資訊 任珮云）

（2）SpaceX恐破產 低軌衛星概念股早盤全倒

外媒爆料SpaceX恐因火箭計畫遭遇危機面臨破產，消息經台媒曝光後，相關SpaceX低軌衛星供應鏈台廠，包括同欣電、公準精密、利機、台揚、金寶等，今天早盤股價紛紛下挫。

國外太空科技媒體網站Space Explored在美國時間11月29日率先報導，馬斯克（Elon Musk）在給太空探索科技公司（SpaceX）內部員工的一封電郵中透露，「星艦」（Starship）計畫火箭引擎遇到危機，可能使SpaceX面臨破產的風險。

外媒消息經過台灣媒體曝光後，相關SpaceX供應鏈台廠股價今天早盤紛紛走跌，構裝廠同欣電高頻無線通訊模組切入SpaceX低軌衛星產品，早盤股價重挫一度超過7%，半導體封測材料商利機基板也應用在低軌道衛星領域，早盤股價聞訊一度下跌超過5%。

製程精密加工廠公準精密布局低軌道衛星零件，產品切入Space X低軌道衛星零件，早盤股價下跌超過3.6%。

資策會產業情報研究所（MIC）指出，台揚切入SpaceX提供的「星鏈」（Starlink）小型衛星地面站（VSAT）組裝，金寶切入Starlink的VSAT與發射端內部主機板代工，台揚今天早盤股價一度重挫超過5%，金寶股價重挫逾5%。

研調機構TrendForce日前指出，穩懋、群電、台光電、華通等也打進Starlink供應鏈，台光電早盤股價下挫超過2%，穩懋、華通下跌逾1%。

砷化鎵廠宏捷科低軌衛星用低雜訊放大器（LNA）功率放大器（PA）獲客戶認證，第4季可小量出貨，早盤股價小跌1.3%。

低軌道（LEO, Low Earth Orbit）衛星通訊商機仍可期，工研院產業科技國際策略發展所預期，明年將是低軌寬頻衛星商用元年，全球前5大衛星持有國包括美國、中國、俄羅斯、英國、日本，其中美國持有LEO衛星比重高達63%，中國、韓國急起直追。（中央社）

（3）營運轉佳＋綠產業報捷 久陽硬啦

台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)前三季營運比去年同期轉盈，每股稅後盈餘1.29元，加上子公司榮福插旗焚化廠代操作再下一城，今帶量強攻漲停。

受惠鋼市復甦，鋼價上漲，久陽前三季稅後淨利8862萬元，每股稅後盈餘1.29元，與去年同期虧損4498萬元相比，獲利大幅成長。

久陽累計前三季合併營收為26億元，較去年同期成長139%；營業利益6735萬元，比去年同期營業淨損5071萬元大幅好轉；稅後淨利8862萬元，每股稅後盈餘1.29元，比去年同期轉盈。

久陽精密表示，前三季受惠鋼品平均銷售單價較去年同期成長12%且量增，加上低價庫存效應，目前訂單與產量皆滿載，近期再添購機器設備，明年產量可望續升，獲利持續看旺。

轉投資方面，久陽子公司台鋼運輸，海空運承攬及報關進出口業務成長，並新增散裝船專案；陸運部分，第三季新增的貨運特許牌照，已接連上線承運，明年規劃建置車廠，營運展望持續看好。久陽目前本業挹注成長外，轉投資運輸業務逐步增長，環保事業除焚化爐業務，熱處理技術也將發揮優勢，再次參與高雄煉油廠土壤整治工程，以期拓展營業規模。

久陽日前也宣布，子公司榮福公司於11月13日順利完成「屏東縣崁頂垃圾焚化廠整建營運移轉ROT案」法定議約，該專案總投資金額為新台幣9.6億元，履約期限共計20年。

久陽董事長孫正強表示，今年以擴大焚化爐市場版圖為目標，積極參與焚化爐代操整改、BOT興建專案，繼年初標下「台東縣廢棄物能資源中心效能提升統包工程」，年底再取得「屏東崁頂焚化爐興建整改ROT案」，對集團而言是別具意義的里程碑，不僅為未來打造穩健的事業群，也為集團擴展版圖再進一步。（時報資訊 沈培華）

（4）無畏董座申轉 凱美強勢原因曝

凱美（2375）董事長翁啟勝申報轉讓持股236張，占其總持股380張的62％，市值約當2,760萬元，這一筆持股若順利出脫，翁啟勝剩餘張數達144張，相當於出脫三分之二持股。

受制消息面負面影響，凱美股今開低，唯未幾穩步震盪走高，迄上午9：49市價暫報120元，上漲2.56%，表現不錯。唯短線源自融資當沖浮額不宜輕忽。因為當沖的特色就是漲時助漲與跌時助跌。

凱美股本波從11/2最低點82.9元起漲，至昨（11/30）盤中最高點123.5元的波段漲幅已達48.9%，顯示法人對基本面中多格局滿認同。不過，該股融資利用率逾5成，稍嫌偏高，業內人士指出，若該股短期高檔整理量縮，則操作或暫宜低調與保守。

翁啟勝的持股原占0.2％，比率並不算太高，惟董座出脫持股仍引人側目，對此，凱美回應，此為私人理財規劃。

凱美26日召開法說會，對於景氣看法短空長多，鋁箔短缺導致的鋁電容成本上升、限電、缺工等問題將延續至2022年，凱美不排除進一步調價反映成本；電阻本季市況保守，但庫存水位健康，整體來說雖然保守看第一季營運，但中長期仍看好車用、5G、充電樁、工控等應用。（工商時報 李淑惠）

（5）供需吃緊 台勝科 後市俏

台勝科（3532）對於後市展望抱持樂觀態度，公司預期第四季12吋矽晶圓市場將維持熱絡水準，8吋矽晶圓則將保持供不應求水準，同時看好2022年矽晶圓市場價格將有機會達到2017～2018年的高峰。

且這波矽晶圓熱潮到了2023年將進入全面缺貨水準，屆時市場缺口將達到10％水準，代表從現在開始到2023年的矽晶圓市場將持續升溫。

法人看好，台勝科2021年全年業績將可望高於2020年水準，且2022年若市場價格順利提升，將可望帶動台勝科業績持續衝高。台勝科24日股價攻上漲停，收在232元的歷史新高水準，不過三大法人逢高調節持股，一共賣超1,569張。（工商時報 蘇嘉維）

（6）前三季賺逾3.5個股本 矽創逢低有人撿便宜

驅動IC廠矽創（8016）公告第三季自結財報，單季歸屬母公司淨利達18.84億元、季成長20.7％，創下單季新高，累計2021年前三季歸屬母公司淨利為42.30億元，相較2020年全年大幅成長205.5％，且已經賺進超過3.5個股本，繳出亮眼成績單。

矽創28日公告第三季自結財報，單季合併營收為65.86億元、季成長19.0％，歸屬母公司淨利18.84億元、季增20.7％，每股淨利15.69元。

累計2021年前三季合併營收為161.63億元、年成長67.1％，歸屬母公司淨利42.30億元、年增370.6％，每股淨利35.24元。觀察矽創前三季獲利表現已經明顯超越2020年全年13.85億元，且前三季獲利相較2020全年大幅成長205.5％，並賺進逾3.5個股本。

對於第四季展望，法人指出，矽創將持續受會於物聯網、工控及車用等客戶拉貨動能續強，帶動驅動IC出貨維持在高檔，同時矽創第四季業績有機會達到淡季不淡水準，將使全年獲利賺進達4.5個股本，推動全年營運衝向新高。

據了解，目前晶圓代工產能依舊相當吃緊，且供應鏈早已傳出晶圓代工廠預計2022年將再度調漲代工報價，法人指出，由於驅動IC供給仍舊相當吃緊，若成本再度提升，矽創後續有機會持續轉嫁成本，使營運表現再度衝高。

事實上，矽創在驅動IC市場主打零電容產品線，與其他競爭對手產品線重疊性低，加上矽創當前以驅動IC為主，並非如其他驅動IC廠以整合觸控驅動IC（TDDI）及OLED驅動IC產品線為主要業績來源，因此在筆電、Chromebook及電視等終端產品下修全年的同時，矽創受影響程度相對較低。

除此之外，矽創子公司昇佳在感測器產品出貨上，由於5G滲透率持續提升，加上中高階智慧手機需求可望在2022年上半年開始回溫，因此法人預期，屆時昇佳狹縫感測器及具備RGB的光感測器出貨動能亦有望同步升溫，使母公司矽創在2022年上半年業績持續向上成長。（工商時報 蘇嘉維）

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