12/1盤前》電動車向「錢」衝 13檔受注目

台股12/1盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.晶圓代工龍頭台積電Fab 18B廠已完成4奈米及3奈米生產線建置，近期開始進行3奈米測試晶片的正式下線投片的初期先導生產（pilot run），預計2022年第四季進入量產及產能拉升（ramp up）階段。

據設備業者消息，包括蘋果、英特爾、超微、高通、聯發科、博通等均是3奈米主要客戶，每家業者的首款3奈米晶片會在2022～2023年陸續完成設計定案（tape-out）並交付生產。

2.聯發科30日舉行第四屆「智在家鄉」數位社會創新競賽頒獎典禮，並預告第五屆將會以鼓勵參賽者以「邁向淨零碳排（Net Zero Carbon）」為參賽主題。對此，聯發科董事長蔡明介表示，淨零碳排已成全球趨勢，聯發科在低功耗晶片也持續努力，且在相關技術上領先對手，未來十年也會持續領先對手。

3.國際半導體產業協會（SEMI）30日舉辦領袖對談，晶圓代工龍頭台積電及封測龍頭日月光投控均認為，異質整合為半導體提供新價值，台積電和日月光雙方沒相互干擾或競爭，而是共創價值。台積電推出3DFabric先進封裝平台已建立且率先進入新階段，從系統整合到現在的系統微縮；日月光則由系統級封裝（SiP）出發，創造生產鏈系統整合創新價值。

4.國內15家上市櫃金控公司已公告前三季財報，合計稅後獲利逾5,050億元，創史上同期及全年新高，比去年同期成長65％，且10月自結稅後獲利已突破5,200億元，若以近三年現金股利配發率在47.8～50.34％推估，加上開發金100％認列中壽獲利，2022年金控公司發放普通股現金股利有望突破2,500億元，創金控史上發放金額新高。

5.為平抑物價，大宗物資及民生貨品降稅，12月起上路！行政院30日拍板三項民生物資及水泥機動調降關稅及貨物稅，其中小麥關稅全額免徵、牛肉關稅減半、卜特蘭一型水泥貨物稅減半、汽柴油每公升貨物稅減免1元，實施期間為期四個月，自今年12月1日至明年3月31日，稅損約63.57億元。行政院及財長蘇建榮皆呼籲業者，務必將降稅美意，實質反映在牛肉及麵粉售價，共體時艱，降稅期間不漲價。

6.MSCI（明晟）半年度權重調整盤後生效，台股尾盤爆出逾千億元巨量甩尾，終場加權指數上漲99.67點，收在17,427.76點，月線連二紅；但台股收盤後，新疫情引發全球商品市場的寒蟬效應，美股期貨及油價一度大跌逾600點及3％，法人指出，12月台股行情需提防Omicron寒流，若疫情「HOLD」住，指數可再攻萬八關卡。

7.半導體封裝廠菱生（2369）今年營運大幅好轉，前三季每股淨利1.59元優於預期，包括電源管理IC、記憶體、微機電、光學元件等四大產品線接單維持高檔，第四季供應鏈長短料影響不大，季度營運表現可望維持上季水準。由於看好節能減碳大趨勢，菱生明年將擴大第三代化合物半導體及車用晶片封裝產能因應客戶強勁需求。

8.統計過去十年，東泥、南亞、聯發、超豐、鈺創及元大期上漲機率高達百分之百，平均漲幅介於5～12％之間，另外59檔上漲機率九成的個股當中，尼得科超眾、華義、重鵬、飛宏、威致、立敦及瑞利也有雙位數的平均漲幅。

9.大型投顧研究機構年底動作頻頻，不讓外資專美於前，積極調整研究範圍看法並納入新標的，中信投顧升評航運指標陽明（2609）至「買進」，凱基與另一金控旗下投顧分別初評致茂（2360）、晶心科（6533），投資評等都是「買進」，搶吸年底布局資金大戰已經啟動。

10.卜蜂董事長鄭武樾30日指出，疫情對卜蜂產品影響有限，2021年影響最劇還是原物料黃豆、小麥、玉米（黃小玉）與運費起漲；上半年還不錯，但第三季無預警起漲，使得公司第三季獲利下滑。他認為，自由經濟機制下，原物料上漲，產品該漲就漲，近期飼料已再調漲9毛，相信第四季獲利會比第三季好。

11.台股力抗新冠肺炎變種病毒Omicron侵襲，29日加權指數先行止穩、30日隨美股反彈大漲，外資券商吸引國際資金進駐台股腳步不停歇，花旗環球證券2021年台灣企業日登場，邀集逾30家台股優質企業參與，助台股年末神龍擺尾一臂之力。

12.第一金控子公司第一銀行被列入系統性重要銀行（D-SIBs），是否衝擊股利發放政策，成為法人關注焦點。第一金在11月30日的法說會掛保證，指現金股利發放率預計將從七成降至六成多，但一定會配現金股利，且「多賺多配」。

13.物價高漲、通膨壓力浮現，推升房市交投，房仲業交易量自8月以來連續四個月的年增率正成長，五大房仲業者11月旗下門市交易量普遍延續10月買氣，並較去年同期增加3～21％。業者認為，若國際政經局勢、國內疫情沒有大幅改變，這波年底購屋需求應可延續至農曆年前。

14.上市櫃股包括信驊、AES-KY、南電、健策、台勝科、進泰電子、欣興、藥華藥、元太、泰鼎-KY、天正國際、大眾控、利機、萬泰科、弘憶股等15檔上市櫃股創天價，上市有8檔、上櫃有7檔；泰鼎-KY、大眾控、利機及弘憶股股價收漲停；而就產業來看，僅有藥華藥是生技股，其餘14檔都是電子股。

15.特斯拉在近兩日（11/29、11/30）美股表現出色，台股電動車概念股相對強勢，怡利電、敬鵬、華孚漲停，怡利電獲法人連四買3,080張，為升、中電、明基材、亞光、加百裕則勁揚4～8％，明基材、亞光各獲法人8,508、4,457張買盤加持。

法人預期，台廠特斯拉供應鏈將「沾光」，連接線束大廠貿聯-KY、駕駛輔助助系統（ADAS）致伸、汽車板敬鵬、輪圈廠健信、石英元件廠晶技等入列。此外，汽車零組件大廠英利-KY 11月30日也傳出首度打入美系電動車大廠特斯拉供應鏈，有望明年出貨。

16.隨著電力供應緊張緩解、原材料價格回落下，大陸國家統計局30日公布11月官方製造業採購經理人指數（PMI）為50.1，優於市場預期，且時隔兩個月重回景氣擴張區間。但分析指出，整體需求仍舊偏弱，再加上新冠變異株Omicron的新一波疫情風暴，大陸經濟增長壓力猶在，需要政策發力穩經濟。

17.因應Omicron來勢洶洶，包括美國、英國、以色列與阿拉伯聯合大公國等國家都宣布擴大疫苗加強劑接種計畫，希望能防堵該新變異株持續擴散。

B.利空因子：

1.美國聯準會（Fed）主席鮑爾30日出席國會聽證會作證，他在證詞中首次對新變種病毒Omicron發表看法，認為會加劇通膨的不確定性。他點出美國經濟恐因Omicron肆虐面臨三大下行風險，包括物價持續上漲、傷害就業成長及供應鏈危機愈演愈烈。

2.由於美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在參議院銀行委員會作證時表示，「持續高通貨膨脹」的風險升高，聯準會將考慮加速縮減購債規模，美股周二（11/30）收低，在恐慌指數急升陰影籠罩下，道瓊工業指數大跌652.22點。

3.新變異株Omicron在短短幾天快速席捲多國，已經造成全球人心惶惶，莫德納執行長班賽爾（Stephane Bancel）周一坦承，現有新冠疫苗針對Omicron的防護力效果恐怕不如先前幾種病毒株，而且需要好幾個月才可望開發出專門對付Omicron的疫苗。

4.全球嚴防南非新變種病毒Omicron侵襲，12月1日起新增埃及等四個重點高風險國家，累計已匡列十國。衛長陳時中30日表示，今年12月至明年1月是東、西方重要節日，不排除12月就可能在我國邊境偵測到Omicron病毒，不過世界多國對南非祭入境禁令，接下來從南非來台人數會減少，目前我國檢疫量足夠，希望可以在邊境擋下來。

5.投信投顧業皮要繃緊了。由於全民瘋投資加上基金經理人頻出包，金管會11月30日宣布，將修正投信投顧法第111條，裁罰上限由現行新台幣300萬元，拉高到1,500萬元。

6.由於能源價格持續飆高，歐元區11月消費者物價指數（CPI）較一年前同期激增4.9％，創下30年新高紀錄。

7.標準普爾全球評級11月30日表示，亞太地區防疫政策使得各經濟體走上比世界其他地區更弱的復甦之路，源自兩項因素：疫苗接種速度緩慢、邊境開放緩慢，最新估計中國大陸2022年GDP增長率略低於5％，台灣為2.9％。

8.2021年油價飆漲引發市場憂慮，摩根大通在最新報告警告，石油輸出國家組織（OPEC）的閒置產能遠遠不如外界預期，油價漲勢仍然還在初升段，布蘭特原油有可能在2022年衝上每桶125美元，2023年恐進一步飆高至150美元。

9.歐盟、加拿大等國陸續取消對中國商品的普惠制（GSP）優惠，將中國視同已開發國家進行貿易。中國海關總署也宣布，自12月1日起不再對輸歐盟成員國、英國、加拿大、土耳其和烏克蘭等32個國家貨物簽發普惠制原產地證書（Form A）。分析指出，新規在短期內或將對中國出口企業造成影響。

10.近年大陸互聯網平台已成為年輕人就業首選，但也因此讓工廠面臨招工難題。大陸學者日前指出，以外賣、快遞、網約車司機為代表的網路平台就業興起，導致大陸製造業工廠面臨人力流失嚴重的困境，以及工資上調的壓力。

11.受到半導體零組件缺料影響，市調機構TrendForce三度下修全年智慧型手機產量與成長率，由上一次的年增7.3％、產量13.45億支，又下修至年增6.5％、產量13.35億支。

12.受疫情、海運亂象、晶片荒等問題干擾，全球汽車業產銷供應秩序大亂，台灣非豪華品牌進口車空有滿手訂單卻交不了車，包括福斯、鈴木、馬自達等一線業者，2021年業績倒退嚕。