Fed放鷹 道瓊重挫 蘋果、聯電ADR逆勢漲

通膨、升息與Omicron引憂 美股收低道瓊大跌652點

由於美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在參議院銀行委員會作證時表示，「持續高通貨膨脹」的風險升高，聯準會將考慮加速縮減購債規模，美股周二（11/30）收低，在恐慌指數急升陰影籠罩下，道瓊工業指數大跌652.22點。

包括科技族群、金融股與景氣循環股等，臉色多鐵青；不過，蘋果、聯電ADR、輝瑞藥廠等逆勢大漲，特斯拉也臉色紅潤。

個股周二賣壓沈重者，包括谷歌、臉書（Meta）、亞馬遜、微軟、英特爾、HP、美光、ASML、AMD、美國銀行、花旗集團、美國運通、高盛證券、摩根大通、通用汽車、福特汽車、美商奇異、應用材料與迪士尼等，分別大跌2.51%、4.01%、1.53%、1.79%、1.6%、1.81%、2.48%、2.88%、2.19%、2.46%、2.06%、3.52%、1.44%、1.49%、3.32%、2.44%、3.47%、2.66%及1.97%。

個股逆勢演出者，包括蘋果、特斯拉與輝瑞藥廠，分別上漲3.16%、0.68%及2.54%。

備受台股投資人關切ADR表現方面，台積電、日月光與鴻海等ADR，分別下挫1.79%、1.48%及0.56%，賣壓未如想像中嚴重；聯電ADR更逆勢大漲1.75%，表現出色。

消息面方面，美國莫德納藥廠執行長班塞爾（Stephane Bancel）稍早警告，現有COVID-19疫苗對新出現Omicron變異株的效力恐下降，也對股市造成壓力。不過，市場真正在意者，仍是Fed將加速緊縮市場資金，如可能提早結束購債或可能提早升息，顯示資金面的緊縮，將使短線美股或持續向下修正，不宜輕忽。

道瓊工業指數大跌652.22點或1.86%，以34483.72點作收。標準普爾指數重挫88.27點或1.90%，收在4567.00點。科技股那斯達克指數下挫245.14點或1.55%，收在15537.69點。費城半導體指數下跌77.320點或1.98%，收3833.218點。

（工商時報 數位編輯）

Omicron和通貨膨脹引憂 歐股收低

美國莫德納藥廠執行長班塞爾（Stephane Bancel）警告，現有COVID-19疫苗對新出現Omicron變異株的效力恐下降，加上歐元區通貨膨脹飆上新高，歐股周二收低。

倫敦FTSE 100指數下滑50.50點或0.71%，以7059.45點作收。

法蘭克福DAX 30指數重挫180.73點或1.18%，收在15100.13點。

巴黎CAC 40指數下跌55.09點或0.81%，收6721.16點。

（中央社）