11月30日一分鐘強弱勢股

11月30日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

三商家購（2945）

21.74

30日正式以每股69元掛牌上市，大展蜜月行情，拚兩年展店1,300家

藥華藥（6446）

10

新藥P1101美國上市，且榮獲美國FDA三項第一肯定、價格具競爭力

弘憶股（3312）

10

車載乙太網導入國際車廠，明年將進入量產，看好後續車用業績

利機（3444）

10

研發低溫燒結銀膠切入第三代半導體，明年起可放量出貨

優群（3217）

10

Type C、微型沖壓件、Long DIMM產品成長，明年營收年曾兩位數可期

泰谷（3339）

9.96

LED廠搶搭元宇宙商機，股價29日回測月線有撐，30日再攻漲停

大眾控（3701）

9.95

車用元宇宙題材，奪Tier 1、大陸電動車廠訂單，估明年Q4量產

怡利電（2497）

9.93

車載新案放量，KD指標黃金交叉後持續走揚、股價創逾六年新高

英濟（3294）

9.92

透過轉投資英錡跨足AR領域，AR HUD產品明年可望量產

敬鵬（2355）

9.91

傳打入Rivian、Lucid供應鏈，激勵其股價29日大漲，早盤亮燈漲停

製表：鄭郁平

11月30日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

亞諾法（4133）

9.91

股價連兩個交易日漲停後，30日開低重挫拉回，回測5日線

熱映（3373）

9.64

疫情受惠股漲多回檔，股價連兩日狂飆逾兩成後，回測季線

雃博（4106）

9.56

亞歐美三大市場明年銷量將優於今年，惟股價短線急漲後壓回

優盛（4121）

9.35

市場對Omicron擔憂略降，生技股暫時熄火，股價失守5日線

康那香（9919）

9.31

Omicron入侵衝擊台股，股價強漲後拉回，外資連四日賣超824張

恆大（1325）

8.61

短線反彈幅度已大、乖離率衝上逾7％，股價30日回測季線有撐

毛寶（1732）

7.08

防疫概念股集體拉回，股價連兩日漲停後，跌破30元整數關卡

南六（6504）

5.6

疫情僅題材面加持，惟實質業績面貢獻不足，股價摜破月、季線

嘉里大榮（2608）

5.02

股價29日漲停、創逾兩個月新高，30日震盪拉回，下檔季線有撐

台開（2841）

4.44

現金流不足，現金及約當現金僅3,240萬元，29日遭台中市府假扣押

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平