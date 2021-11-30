11月30日一分鐘強弱勢股
11月30日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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三商家購（2945）
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21.74
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30日正式以每股69元掛牌上市，大展蜜月行情，拚兩年展店1,300家
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藥華藥（6446）
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10
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新藥P1101美國上市，且榮獲美國FDA三項第一肯定、價格具競爭力
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弘憶股（3312）
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10
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車載乙太網導入國際車廠，明年將進入量產，看好後續車用業績
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利機（3444）
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10
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研發低溫燒結銀膠切入第三代半導體，明年起可放量出貨
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優群（3217）
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10
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Type C、微型沖壓件、Long DIMM產品成長，明年營收年曾兩位數可期
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泰谷（3339）
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9.96
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LED廠搶搭元宇宙商機，股價29日回測月線有撐，30日再攻漲停
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大眾控（3701）
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9.95
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車用元宇宙題材，奪Tier 1、大陸電動車廠訂單，估明年Q4量產
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怡利電（2497）
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9.93
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車載新案放量，KD指標黃金交叉後持續走揚、股價創逾六年新高
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英濟（3294）
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9.92
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透過轉投資英錡跨足AR領域，AR HUD產品明年可望量產
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敬鵬（2355）
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9.91
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傳打入Rivian、Lucid供應鏈，激勵其股價29日大漲，早盤亮燈漲停
製表：鄭郁平
11月30日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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亞諾法（4133）
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9.91
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股價連兩個交易日漲停後，30日開低重挫拉回，回測5日線
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熱映（3373）
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9.64
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疫情受惠股漲多回檔，股價連兩日狂飆逾兩成後，回測季線
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雃博（4106）
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9.56
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亞歐美三大市場明年銷量將優於今年，惟股價短線急漲後壓回
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優盛（4121）
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9.35
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市場對Omicron擔憂略降，生技股暫時熄火，股價失守5日線
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康那香（9919）
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9.31
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Omicron入侵衝擊台股，股價強漲後拉回，外資連四日賣超824張
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恆大（1325）
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8.61
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短線反彈幅度已大、乖離率衝上逾7％，股價30日回測季線有撐
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毛寶（1732）
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7.08
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防疫概念股集體拉回，股價連兩日漲停後，跌破30元整數關卡
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南六（6504）
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5.6
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疫情僅題材面加持，惟實質業績面貢獻不足，股價摜破月、季線
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嘉里大榮（2608）
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5.02
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股價29日漲停、創逾兩個月新高，30日震盪拉回，下檔季線有撐
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台開（2841）
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4.44
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現金流不足，現金及約當現金僅3,240萬元，29日遭台中市府假扣押
製表：鄭郁平
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