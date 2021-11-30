外資賣超166億 大咖汰弱擇強 台股趨堅

外資賣超166億 3大法人賣超台股185億元

外資等3大法人周二（11/30）合計賣超台股185.3億元。包括外資與陸資賣超166.84億元；投信法人逢低回補，買超4.62億元；自營商賣超23.08億元。

由於MSCI季度調整，在周二盤後生效，因此，外資調整持股仍在可控範疇方。業內人指出，事實上，公營法人帶頭在高檔調節持股，或仍是外資與自營商作價或作帳較忌憚之處，因此，台股短期攻堅萬八大關，暫不易強渡關山，但個依題材領先盤勢發展，仍審慎樂觀。

（工商時報 數位編輯）

MSCI調整生效 台股收盤重返17400點衝3個月大量

美股大漲，激勵台股今天開高走堅，尾盤受到MSCI調整指數收盤生效影響，金融翻黑後反彈，電子漲幅收斂，台積電擺尾，終場台股上漲99.67點，收在17427.76點，重返17400點之上，單日成交值創近4個月大量。

台股今天也收月線，較上月底上漲440.35點，月線連2紅。

法人表示，股市多頭行情可望延續至明年第1季，有利類股良性輪動，大盤短線震盪格局。

疫苗和治療藥物可望緩和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株為害，美股4大指數大漲，激勵台股今天跳空開高，早盤一度收復17500點，最高來到17535.23點，大漲207.14點，站上月線17533點，盤中持續高檔整理，尾盤受到MSCI（明晟）調整指數今天收盤生效影響，金融翻黑後反彈，電子漲幅收斂，台積電擺尾，助台股漲幅回穩。

終場加權股價指數上漲99.67點，收在17427.76點，重返17400點之上，台股今天也收月線，上漲440.35點，月線連2紅。

今天大盤成交值相對放大，來到新台幣4391.29億元，是8月2日以來單日最大量，主要是MSCI收盤生效，台股最後一筆成交值暴增1172.69億元，電子股今天成交值約3020.5億元，占比達68.7%，航運股成交值約498億元，占比約11.3%。

電子股今天勁揚0.72%，金融股小漲0.15%，主要電子權值股穩健，晶圓代工龍頭台積電終場收在596元，小漲0.51%，聯電終場收在63.7元，上漲2.08%，鴻海收在平盤103.5元，台達電收在256元，小漲0.99%。

聯發科終場收在1010元，下跌1.94%，日月光投控收在102元，小漲0.99%。IC載板大廠南電股價攻上600元大關，終場收在626元，大漲7.19%，股價超越台積電。

航運股勁揚終場上漲3.59%，其中貨櫃三雄萬海收在156.5元，上漲2.29%，長榮收124.5元，上漲3.75%，陽明收115.5元，漲5%；航空股華航收26元，上漲5.05%，長榮航收在25.2元，上漲6.11%。鋼鐵走勢震盪，終場小跌0.43%。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，COVID-19疫情因新變種病毒Omicron引起全球警戒，部分國家重啟邊境管制，不過從總經面來看全球正向，雖有通膨隱憂，預估今年底是通膨風險最高時期，明年上半年可望舒緩。

觀察基本面，魏永祥指出，美國製造業指數維持高檔，新訂單動能續強，存貨銷售比在低檔，歐美耶誕節旺季銷售可期。

展望台股後市，魏永祥表示，短期內市場資金仍偏寬鬆，10月中後外資恢復買超台股，加上內資回流、成交量明顯放大；此外，美國明年上半年景氣熱絡，景氣無大幅衰退風險，預估股市多頭行情可望延續至明年第1季，有利類股良性輪動，大盤短線震盪格局。

觀察類股族群，魏永祥建議，選股不選市，可留意半導體、電子零組件、網通、光電等族群，另外利基型傳產股、原物料股、解封受惠股等也有表現空間。

(中央社)

《盤後解析》MSCI推一把 爆量彈百點

台股今日跟隨美股開高，盤初航運雙雄高飛，帶隊貨櫃三雄等航運族群喊衝，另台積電(2330)挺進600關大振電子權值軍團士氣，亦帶動PCB、IC設計等電子族群跟漲，多頭一路過關斬將衝抵17535.23點，突破日線、月線，惟近午美股期指翻黑，亞股紛紛跟跌，加上台積電盤中屢次衝關600元未果後，亦增強大盤反壓，大盤漲點快速縮減，台積電更一度翻黑，尾盤受到MSCI調整指數收盤生效影響，台積電臨收甩尾翻紅。

終場集中市場收17427.76點，上漲99.67點，總成交值放大至4391.29億元；櫃買市場收226.29點，上漲2.45點，總成交值1463.84億元。台股月線連2紅，累計11月上漲440點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，國際股市反彈帶動，台股重回強勢格局，今日量能放大，預期在量能回溫的情形下，將會脫離測底的格局，中小型個股表現出色，預期台股將在季線、月線間震盪整理，題材股還是有表現的空間。

盤面上，台積電(2330)受外資賣超影響，多頭伺機挑戰600元關卡，尾盤MSCI調整，收在596元，上漲0.51%；股后信驊(5274)盤中最高曾至3435元，改寫新天價，終場收在3365元，上漲6.83%；聯發科(2454)昨日外資轉買超，今日開高走低回測月線，收在1010元，下跌1.94%。

ABF載板三雄多頭士氣如虹，南電(8046)、欣興(3037)雙雙改寫歷史新高，收盤漲幅都在7%以上，分別收在626、228元，景碩收在240.5元，漲幅2.78%。

波羅的海綜合指數(BDI)周一漲逾4%，創近2個月來單日最大漲幅，今日散裝航運及貨櫃表現都不錯，長榮(2603)、陽明(2609)收漲3.7~5%不等，新興(2605)、台航(2617)及四維航(5608)收漲4~6%不等。

由籌碼觀察，在現貨市場方面，外資由賣轉買，昨日現貨買超約60億元，在期貨市場方面，外資減碼空單1千多口，整體淨空單口數回到約1.8萬口。

若從技術面觀察，台股今日強彈，但上檔短期均線仍有不小賣壓，想要直接V型反轉並不容易，暫時先看季線是否守住。短期台股難脫震盪整理格局，多頭行情有機會延續至明年首季。

（時報資訊 郭鴻慧）