11/30上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（11/30）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.2022將迎接疫後的運動年，外資法人點名聚陽(1477)給予「買進」評等，法人指出，聚陽的訂單可見度已到明年上半年，包括來自於品牌客戶GAP和美國最大的零售商，如塔吉特（Target）、科爾士百貨（Kohl’s）等訂單，而經理階層也透露，明年體育用品店Dick’s Sporting Goods訂單呈倍數成長。

2.櫃買中心周一（29日）審議通過信實保全公司（6721）股票上櫃案後，預計今（30）日審議力士科技公司（4923）上櫃案。

力士科技主要從事分離式半導體元件之設計研發與銷售業務，109年營業收入為6億7,967萬元，稅後淨利為1,466萬元，每股盈餘為0.59元。110年前三季營業收入為8億2,982萬元，稅後淨利為1億37萬元，每股盈餘為4.10元。

3.隨著全球經濟持續復甦，全球股市進一步上漲，目前的上漲趨勢似乎會延續到2022年：全球基金經理人仍大幅增持成長型資產，晨星基金表示，2022年時債券恐將續面臨艱難環境！

4.恩德原總經理黃逸嫺因家庭因素，請辭總經理轉任董事長特助，總經理一職由執行副總經理李明哲升任，此一人事命令從12月1日正式生效。黃逸嫺卸任恩德總經理前，繳出業內外皆有盈餘，今年營收及獲利均成長的成績單，恩德對明年營運審慎樂觀。