MSCI助陣 IC設計五千金大反攻

MSCI季度成分調整將在盤後生效，高價IC設計譜瑞-KY（4966）、力旺（3529）將新納入成分股，帶動今日高價千金IC設計股今日上演大反攻，股后信驊（5274）漲幅領先，大漲約7％，股王矽力-KY（6415）則上漲約3％，其餘譜瑞-KY（4966）今開高震盪、盤中漲幅約3.5％，祥碩（5269）大漲5.5％。

譜瑞-KY的毛利率穩健，主要是依賴產品組合持續改善，長期趨勢往資料傳輸速度加快，以及高解析度影像畫質發展，譜瑞-KY提供的高整合度、高傳輸介面晶片發展，並由NB往資料中心、車載領域導入，均有利於毛利率成長。

目前即使終端需求似有雜音，但因為產業整體供需缺口還是存在，半導體產能有限也造成長短料現象。譜瑞-KY目前未見客戶庫存水準過高，譜瑞-KY在高速傳輸與Display產品線需求仍強勁。

另外，由於半導體產能吃緊，因此，IC設計廠商需要提供晶圓代工廠更多的誘因，能提供更多產能，比如新技術、新市場與新應用，這也是譜瑞持續拓展高階產品或涉入伺服器、車載的原因。

力旺第四季營運持續暢旺，技術IP需求強勁，且早已卡位元宇宙商機，隨著授權金及權利金持續成長，且12、16奈米、7奈米等先進製程權利金開始貢獻，法人預估，力旺季度營收可望再創歷史新高。

不僅如此，高價IC設計股多有搭上元宇宙題材，也成為近期領漲動能之一，高價IC設計挾高速傳輸議題，未來在元宇宙時代將可大有表現。

（時報資訊 王逸芯）

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