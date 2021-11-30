華邦電等6檔尾盤爆巨量 2檔隱軋短空

台股周二開高之後，始終持穩在高檔行進間整理，而且尾盤多檔股票爆量衝高或殺低，業內解讀，不排除係集團大股東或法人為年底作帳預作暖身。由於新冠變異株Omicron病毒未如想像中那麼可怕，且全球疫苗覆蓋率愈趨提升，南非又傳來Omicron確診者多屬輕症，使台股極短線生技（或說防疫概念股）與電子股多、空豬羊變色，不宜漠視。

生技股與防疫概念股如康那香、恆大、南六、毛寶、國光生、熱映、高端疫苗、杏國與聯亞藥等，今大多深跌，與之前資深業內評估，短多見好即收符合預期。而電子、航運等股周二走強，顯示基本面強勢，與未來成長潛力仍誘人者，仍是市場人氣與資金的波段焦點，值得持續追蹤。

閒話休提，台股今尾盤有6檔爆大量股票急拉或壓低，令人側目。這6檔股票分別是華邦電、長榮、陽明、大同、致新與瑞昱。業內評估如下：

1.華邦電：在終場前的五分鐘閉鎖期，多、空激烈爭戰，使最後一盤爆出12,084張成交量，股價雖壓低0.15元，但收盤仍勁揚3.72%，顯示多方仍占上風。

2.長榮海運：最後一盤出現13,178張成交量，股價揚升0.5元，收盤係上漲3.75%，顯示在明年配息樂觀預期下，短期趨堅整理仍審慎樂觀。

3.陽明：最後一盤爆出24,865張巨量，股價拉抬2元，收盤係大漲5%。顯示多方企圖心相對熾熱，值持續留意。

4.大同：最後一盤成交29,985張，股價下殺0.2元，但收盤仍上漲1.71%。

5.瑞昱：最後一盤出人意外成交1,582張向上急拉，股價拉升了14元，收盤上漲3.54%，創9月初以來收盤新高水準，短線隱呈軋空誘因，由於該具元宇宙高速網通概念，波段值持續追蹤。

6.致新：最後一盤成交642張，股價大幅向上拉高12元，收盤飆漲9.54%，幾近漲停邊緣，同樣隱呈軋短空格局。由於電源管理之類比IC後市持續看俏，且本益比具成長空間，使該股波段行情值持續注意。

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