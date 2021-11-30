航海王、電子零組件帶頭衝 30檔齊步漲

台股今（30日）加權股價指數收盤報17,427.76點，漲99.67點，漲幅0.58％，成交量為4,391.29億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計弘憶股、菱生、優群、藥華藥等30檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以航運、零組件類股波動最大，分別上漲3.59％、2.54％，油電類股跌幅明顯，下跌1.69％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9％的有17檔，前10名有9檔漲停，依序為弘憶股（3312）、菱生（2369）、大眾控（3701）、怡利電（2497）、三晃（1721）、康控-KY（4943）、東和（1414）、敬鵬（2355）、詮欣（6205），其餘為三商家購（2945）。

上市股今跌幅超過5％的有11檔，前10名有跌停的亞諾法（4133），其餘為雃博（4106）、康那香（9919）、恆大（1325）、ABC-KY（6598）、三洋實業（1472）、毛寶（1732）、南六（6504）、南帝（2108）、華上（6289）。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、聯電（2303）、長榮航（2618）、友達（2409）、群創（3481）、華邦電（2344）、長榮（2603）、開發金（2883）、新光金（2888）、宏達電（2498）。

上櫃有12檔9.9％以上漲幅，漲幅前10名都是漲停，有優群（3217）、藥華藥（6446）、松普（5488）、利機（3444）、詠昇（6418）、智晶（5245）、李洲（3066）、泰谷（3339）、鼎天（3306）、英濟（3294），今日有17檔上櫃漲停股。

今日上櫃有12檔股票有4.9％以上跌幅，跌幅前10名有VHQ-KY（4803）迎輝（3523），2檔跌停。其餘為熱映（3373）、優盛（4121）、合邦（6103）、瑞基（4171）、得利影（6144）、合世（1781）、商之器（8409）、易威（1799）。

上櫃成交量前10名個股依序為合晶（6182）、鈺創（5351）、萬泰科（6190）、元太（8069）、亞信（3169）、群聯（8299）、漢磊（3707）、創惟（6104）、力致（3483）、晶焱（6411）。

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