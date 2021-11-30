未來商機上看8千億美元 元宇宙4檔樂漲

元宇宙題材熱度再起，概念股重擂戰鼓，鈺創（5351）今開高走高，一度攻上漲停94元，位速（3508）漲幅逾7％，宏達電（2498）、威盛（2388）均漲約4％，元宇宙再度成為盤面重要熱點，彭博就樂觀預估，2024年之前，元宇宙相關市場產值可達8,000億美金。

鈺創今年因利基型DRAM價量齊揚，自今年首季起就一舉轉虧為盈，結束5年半以來單季營運虧損頹勢，且今年以來，包括利基型DRAM、USB4高速傳輸、2D/3D機器視覺感測等三大產品線接單滿載下，營運也是一路向上攀高，儘管第四季開始，產業出現雜音，鈺創產品均為客製化生產，故第四季依舊可以樂觀預期。

威盛除既有晶片業務穩定發展，近來挾元宇宙題材和宏達電等相互拉抬，股價掀起一波揚升，威盛近年來積極發展嵌入式平台，爭取AI、AIoT商機，累計前三季嵌入式平台營收占比已經衝破逾2成大關，以前三季來說，處理器平台占45％、USB晶片占30％、嵌入式平台占21％，其他占比4％。

「元宇宙」（Metaverse）就是「Meta」+「Universe」，即「超越宇宙」，換言之，就是現實世界的虛擬版，人們能夠以虛擬化身的形式在虛擬平行世界中自由生活，且因為疫情使遊戲產業飛速增長、網路社交需求激增，以及VR、體感等遊戲裝置和相關科技的迅猛發展，今年也被定位為全球「元宇宙」元年，業界人士則預估，「元宇宙」商機的真正發酵會落在2025年前後，故對業界營收、獲利真正帶來貢獻，還一段需要時間，但據彭博則相對樂觀，估計2024年之前，元宇宙相關市場產值可達8,000億美金。