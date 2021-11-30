MSCI季度調整11/30盤後生效 13檔吸睛

明晟（MSCI）指數編纂公司對台股第四季季度調整今（30）日盤後生效，力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、旭隼（409）3檔從全球小型指數轉進標準型指數，清一色為千金股，另群聯（8299）、力成（6239）、華新科（2492）從全球標準指數轉進小型指數；在全球小型指數新增91APP-KY（6741）等10檔，刪除先進光（3362）等43檔。

台股在全球小型指數新增10檔個股，包括91APP*-KY、朋程、AES-KY、晶焱、群聯、力成、士紙、台驊、大同、華新科等。

力旺、譜瑞-KY、旭隼、AES-KY等千金股，近日反應MSCI的利多，連日股價大幅走強，今天再度齊步大漲，譜瑞-KY盤中漲幅逾6％最凌厲，力旺及AES-KY漲幅都在2～3％以上。

另外，台股在MSCI全球小型指數刪除43檔，包括先進光、數字、宏正、中聯資源、中環、康控-KY、達運、帝寶、岱宇、神盾、力旺、伍豐、飛捷、華城、茂林-KY、宏盛、威強電、國揚、力麗、牧德、茂迪。

全球小型指數其他刪除個股包括南六、新鉅科、百和、譜瑞-KY、智擎、柏文、廣明、日勝生、瑞智、錸德、如興、鄉林、訊芯-KY、建準、精元、上緯投控、信錦、台苯、特力、燿華、合勤控、旭隼等股。

證交所表示，第四季MSCI季調整，台股權重調整結果全球被動式指數追蹤資產規模日益成長，雖為追蹤標的帶來流動性，但由於被動式指數追蹤資產大抵採收盤價為交易基準以減少追蹤誤差，一般而言，於指數調整成分股生效前最後交易日之尾盤可能波動較大。

此次MSCI公布第四季相關指數調整，於今天盤後生效。台股於全球標準型指數權重上升0.01百分點，新興市場指數及亞洲（日本除外）指數權重皆下降，各為0.08百分點及0.15百分點，調整後權重分別為1.69％、14.12％及16.16％。

依證交所之前公布，第四季調整後與第三季調整後權重比較，台股於全球標準型指數及新興市場指數權重皆減少0.09百分點，惟亞洲指數權重增加0.01百分點。證交所表示，調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。

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